Прямой эфир

К 7 сентября в Беларуси намолочено почти 8 млн тонн зерна. Лидируют аграрии Минской области

07 сентября 2020 06:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В непростых погодных условиях проходит уборочная кампания на северо-востоке Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилевской и Витебской областях аграриям предстоит обработать еще около 10 % площадей.

К 7 сентября в Беларуси намолочено почти 8 млн тонн зерна. Лидируют аграрии Минской области-1

В 2020 году урожайность зерновых в регионах высокая. Преодолен рубеж в миллион тонн. Однако дожди существенно замедлили темпы работ. Аграрии используют каждую возможность, чтобы собрать с полей урожай.

К 7 сентября в Беларуси намолочено почти 8 млн тонн зерна. Лидируют аграрии Минской области-4

К 7 сентября в Беларуси намолочено почти 8 миллионов тонн. Рекордсмен жатвы – Минская область – в регионе собрано без малого 2 миллиона тонн зерна. В лидерах кампании также Гродненская и Брестская области.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Николай Межевич: любой экономист вам скажет, что минус 5% от ВВП – это феноменальная катастрофа
06 сентября 2020 17:53

Николай Межевич: любой экономист вам скажет, что минус 5% от ВВП – это феноменальная катастрофа

Александр Лукашенко: мы должны обеспечить нормальное функционирование предприятий, чтобы экономика давала результат
05 сентября 2020 13:59

Александр Лукашенко: мы должны обеспечить нормальное функционирование предприятий, чтобы экономика давала результат

Александр Лукашенко: в последнее время сделано немало, чтобы нормально функционировала экономика
05 сентября 2020 12:05

Александр Лукашенко: в последнее время сделано немало, чтобы нормально функционировала экономика