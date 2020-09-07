К 7 сентября в Беларуси намолочено почти 8 млн тонн зерна. Лидируют аграрии Минской области

Новости Беларуси. В непростых погодных условиях проходит уборочная кампания на северо-востоке Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Могилевской и Витебской областях аграриям предстоит обработать еще около 10 % площадей.

В 2020 году урожайность зерновых в регионах высокая. Преодолен рубеж в миллион тонн. Однако дожди существенно замедлили темпы работ. Аграрии используют каждую возможность, чтобы собрать с полей урожай.