К 7 сентября в Беларуси намолочено почти 8 млн тонн зерна. Лидируют аграрии Минской области

Новости Беларуси. В непростых погодных условиях проходит уборочная кампания на северо-востоке Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Могилевской и Витебской областях аграриям предстоит обработать еще около 10 % площадей.
Новости Беларуси. В непростых погодных условиях проходит уборочная кампания на северо-востоке Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Могилевской и Витебской областях аграриям предстоит обработать еще около 10 % площадей.
В 2020 году урожайность зерновых в регионах высокая. Преодолен рубеж в миллион тонн. Однако дожди существенно замедлили темпы работ. Аграрии используют каждую возможность, чтобы собрать с полей урожай.
К 7 сентября в Беларуси намолочено почти 8 миллионов тонн. Рекордсмен жатвы – Минская область – в регионе собрано без малого 2 миллиона тонн зерна. В лидерах кампании также Гродненская и Брестская области.