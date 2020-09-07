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«Комбайны проваливаются». Что мешает аграриям Витебской области закончить уборочную?

07 сентября 2020 17:58
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Новости Беларуси. Витебская область в непростых погодных условиях пытается завершить уборочную кампанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дожди серьезно сдерживают темпы финального этапа, работы на полях фактически остановлены.

«Комбайны проваливаются». Что мешает аграриям Витебской области закончить уборочную?-1

Аграрии пытаются урвать у погоды часы. Ждать, что поле полностью просохнет, уже не приходится, потому выкручиваются как могут. Например, 7 сентября уборка в Оршанском и Дубровенском районах завершилась в три часа дня. Аккурат когда наша съемочная группа отключила камеру, успев до проливного дождя снять следующий сюжет.

«Комбайны проваливаются». Что мешает аграриям Витебской области закончить уборочную?-3

За последние почти три недели только в Орше выпало под 90 мм осадков или 300 %. По всей Витебской области чуть меньше – вдвое выше нормы. Не удивительно, что комбайны здесь больше напоминают корабли, которые лавировали, лавировали, да не вылавировали.

Из 187 комбайнов в Оршанском агропромышленном объединении абсолютное большинство – колесные. В сухую погоду они, словно военные, идут строевым шагом, а сегодня едва выбираются из окопов.

«Комбайны проваливаются». Что мешает аграриям Витебской области закончить уборочную?-5

Сергей Устинов, механизатор Сельскохозяйственного филиала имени Ю. Смирнова:
На полях работается не очень сладко, не очень хорошо, так как дожди идут. Земли у нас тяжелые, глинистые, поэтому и буксуем, и топливо уходит. А бывают дни, что льет так, что стоим, простаиваем даже.

МАЗы под загрузку зерна давно не заходят в поля, они здесь точно не проедут. Комбайнеры при этом теряют драгоценные минуты.

«Комбайны проваливаются». Что мешает аграриям Витебской области закончить уборочную?-7

Олег Сушкевич, старший комбайнер Оршанского агропромышленного объединения:
У нас немножко комбайн более приспособленный к этим погодным условиям. По слабозаболоченным местам мы более-менее проходим. Комбайн на гусеницах. А где больше вода стоит, садится комбайн.

«Комбайны проваливаются». Что мешает аграриям Витебской области закончить уборочную?-9

Виталий Суманов, помощник комбайнера Оршанского агропромышленного объединения:
Утром поднимаешься, включаешь интернет, смотришь, какая погода. Смотришь – только в три часа. Значит, до трех часов можно еще что-то убрать. А когда приезжаешь на поле, можешь и до трех не дождаться. Погода, конечно, мешает.

Из 52 тысяч гектаров в Оршанском объединении убрано 47. Но даже при таких обстоятельствах по зерну вал выше прошлогоднего на 30 тысяч тонн, а урожайность – плюс 5 центнеров с гектара. Но, к сожалению, рекордные 200 тысяч тонн собрать вряд ли удастся.

«Комбайны проваливаются». Что мешает аграриям Витебской области закончить уборочную?-11

Константин Савин, заместитель генерального директора по растениеводству Оршанского агропромышленного объединения:
Надо уже сеять озимые, а у нас люди еще работают на комбайнах. Завтра-послезавтра начнем уборку кукурузы, а люди у нас еще на комбайнах. Одна работа ложится на вторую, и просто-напросто людей не хватает. Неблагоприятные условия скажутся на дальнейших операциях, которые необходимо проводить у нас в сельском хозяйстве.

«Комбайны проваливаются». Что мешает аграриям Витебской области закончить уборочную?-13

Анастасия Бут, корреспондент:
В Витебской области осталось убрать около 7 % площадей. И это если мы говорим о зерновых и зернобобовых. В обычное время на это потребовалось бы два-три дня. Сегодня же погода вносит свои коррективы и аграрии в лучшем случае в сутки убирают 1 %.

Избежать потерь при таких обстоятельствах удастся вряд ли. Свой миллион аграрии Витебской области – и это событие – уже намолотили. Надеются еще на 100 тысяч тонн. Оптимизм превыше сюрпризов от небесной канцелярии.

«Комбайны проваливаются». Что мешает аграриям Витебской области закончить уборочную?-15

Константин Савин:
Вы сами видите, колея. Комбайны проваливаются. КЗС-12 на колесном ходу здесь не прошел. Попытка была справа, слева, но ничего не получилось – комбайн садится. Пришел сюда Lexion на гусеничном ходу, он тоже ничего не сделал. Шикарное поле, шикарный урожай. Но мы его все равно заберем.

# Уборочная кампания # Экономика # Сергей Устинов # Олег Сушкевич # Виталий Суманов # Константин Савин # Анастасия Бут # Фотофакт

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