«Комбайны проваливаются». Что мешает аграриям Витебской области закончить уборочную?

Новости Беларуси. Витебская область в непростых погодных условиях пытается завершить уборочную кампанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дожди серьезно сдерживают темпы финального этапа, работы на полях фактически остановлены.

Аграрии пытаются урвать у погоды часы. Ждать, что поле полностью просохнет, уже не приходится, потому выкручиваются как могут. Например, 7 сентября уборка в Оршанском и Дубровенском районах завершилась в три часа дня. Аккурат когда наша съемочная группа отключила камеру, успев до проливного дождя снять следующий сюжет.

За последние почти три недели только в Орше выпало под 90 мм осадков или 300 %. По всей Витебской области чуть меньше – вдвое выше нормы. Не удивительно, что комбайны здесь больше напоминают корабли, которые лавировали, лавировали, да не вылавировали. Из 187 комбайнов в Оршанском агропромышленном объединении абсолютное большинство – колесные. В сухую погоду они, словно военные, идут строевым шагом, а сегодня едва выбираются из окопов.

Сергей Устинов, механизатор Сельскохозяйственного филиала имени Ю. Смирнова:

На полях работается не очень сладко, не очень хорошо, так как дожди идут. Земли у нас тяжелые, глинистые, поэтому и буксуем, и топливо уходит. А бывают дни, что льет так, что стоим, простаиваем даже. МАЗы под загрузку зерна давно не заходят в поля, они здесь точно не проедут. Комбайнеры при этом теряют драгоценные минуты.

Олег Сушкевич, старший комбайнер Оршанского агропромышленного объединения:

У нас немножко комбайн более приспособленный к этим погодным условиям. По слабозаболоченным местам мы более-менее проходим. Комбайн на гусеницах. А где больше вода стоит, садится комбайн.

Виталий Суманов, помощник комбайнера Оршанского агропромышленного объединения:

Утром поднимаешься, включаешь интернет, смотришь, какая погода. Смотришь – только в три часа. Значит, до трех часов можно еще что-то убрать. А когда приезжаешь на поле, можешь и до трех не дождаться. Погода, конечно, мешает. Из 52 тысяч гектаров в Оршанском объединении убрано 47. Но даже при таких обстоятельствах по зерну вал выше прошлогоднего на 30 тысяч тонн, а урожайность – плюс 5 центнеров с гектара. Но, к сожалению, рекордные 200 тысяч тонн собрать вряд ли удастся.

Константин Савин, заместитель генерального директора по растениеводству Оршанского агропромышленного объединения:

Надо уже сеять озимые, а у нас люди еще работают на комбайнах. Завтра-послезавтра начнем уборку кукурузы, а люди у нас еще на комбайнах. Одна работа ложится на вторую, и просто-напросто людей не хватает. Неблагоприятные условия скажутся на дальнейших операциях, которые необходимо проводить у нас в сельском хозяйстве.

Анастасия Бут, корреспондент:

В Витебской области осталось убрать около 7 % площадей. И это если мы говорим о зерновых и зернобобовых. В обычное время на это потребовалось бы два-три дня. Сегодня же погода вносит свои коррективы и аграрии в лучшем случае в сутки убирают 1 %. Избежать потерь при таких обстоятельствах удастся вряд ли. Свой миллион аграрии Витебской области – и это событие – уже намолотили. Надеются еще на 100 тысяч тонн. Оптимизм превыше сюрпризов от небесной канцелярии.