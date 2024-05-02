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Реформирование предпринимательской деятельности в Беларуси затронет около 40 тысяч ИП

02 мая 2024 17:20
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Новости Беларуси. Повысить отдачу бизнеса. В октябре в Беларуси вступит в силу измененный закон о предпринимательской деятельности. Его основные новации обсудили 2 мая в Минске. Как ожидается, реформирование системы затронет около 40 тысяч ИП, которым предстоит перейти в юридическое лицо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реформирование предпринимательской деятельности в Беларуси затронет около 40 тысяч ИП-1

Сделать это можно будет всего за день по упрощенной системе. Виды деятельности, которые смогут осуществлять индивидуальные предприниматели, правительство определит до 1 июля. А уже с октября регистрировать ИП прекратят, если их направление работы не включено в список Совмина. Такие изменения позволят устранить излишнюю конкуренцию, а также повысить отдачу субъектов малого предпринимательства в государственную казну. Документ также позволит ИП масштабировать свой бизнес.

Перерегистрация ИП в юрлицо будет проходить день в день – Минэкономики. Подробности

Реформирование предпринимательской деятельности в Беларуси затронет около 40 тысяч ИП-4

Владимир Муквич, заместитель министра по налогам и сборам Беларуси:
Для развития коммерческой организации предусмотрен ряд положений, когда индивидуальный предприниматель обязан предоставить информацию по используемым средствам идентификации, унифицированным контрольным знакам. Ряд положений, которые затрагивают использование кассового оборудования, для фиксации кассового оборудования. В случае, если индивидуальный предприниматель заинтересован, он, соответственно, может, выполнив те требования, которые предусмотрены по срокам, предоставить информацию налоговым органам. Соответственно, будут внесены соответствующие корректировки в информационную базу данных, и плательщик сможет эти документы, это оборудование использовать и продолжать осуществлять предпринимательскую деятельность.

Меняя статус с ИП на юридическое лицо, субъект хозяйствования может продолжить работать на тех же условиях. Сохранится и упрощенная система налогообложения. Воспользоваться ей смогут коммерческие организации с численностью до 50 человек. За регистрацию компании предпринимателю не нужно будет уплачивать государственную пошлину, и можно создать любую коммерческую организацию, кроме производственного кооператива.

Реформирование предпринимательской деятельности в Беларуси затронет около 40 тысяч ИП-7

Ирина Бабаченок, заместитель директора Департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси:
При переходе в юридическое лицо субъект хозяйствования сохраняет все ранее полученные разрешения, лицензии, сертификаты и прочие документы подобного формата, которые предоставляются государством в рамках осуществления административных процедур. Этими документами, которые выданы на имя индивидуального предпринимателя, новая коммерческая организация может пользоваться в течение года. И в течение этого же года она должна обеспечить их переоформление. Переоформление осуществляется по заявлению. Только заявление. И никаких больше подтверждений соответствия статуса, каких-то проверочных мероприятий не требуется.

Также определяются новые подходы по финансовой поддержке. Она будет оказываться не только с использованием бюджетных средств, но и с привлечением банковских кредитов. На помощь смогут рассчитывать представители малого и среднего бизнеса.

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Владимир Муквич

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