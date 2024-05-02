Перерегистрация ИП в юрлицо будет проходить день в день – Минэкономики

В октябре в Беларуси вступит в силу измененный закон о предпринимательской деятельности. Об основных новациях говорили 2 мая на пресс-конференции в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным подсчетам Министерства экономики, вопрос реформирования системы коснется около 40 тысяч ИП. Им придется перейти в юридическое лицо. Сделать это можно будет всего за один день по упрощенной системе. Виды деятельности, которые смогут осуществлять индивидуальные предприниматели, будут определены правительством до 1 июля. А с октября регистрировать ИП прекратят, если их направление работы не включено в список Совмина. Такие изменения позволят устранить излишнюю конкуренцию, а также повысить отдачу субъектов малого предпринимательства в государственную казну. Документ также позволит ИП масштабировать свой бизнес.

Владимир Наумович, заместитель министра экономики Беларуси:

В налоговом законодательстве введены новеллы в части определения предельного размера выручки для индивидуальных предпринимателей. Форма юридического лица не носит таких ограничений, позволяет работать, невзирая на это ограничение в виде 500 тысяч рублей. Предусмотрен механизм так называемой бесшовной перерегистрации индивидуального предпринимателя в форму юридического лица день в день с сохранением всех прав и обязанностей.

Меняя статус с ИП на юрлицо, субъект сможет продолжить работать на тех же условиях. Сохранится и упрощенная система налогообложения. Воспользоваться ею смогут коммерческие организации с численностью до 50 человек.