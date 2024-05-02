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Перерегистрация ИП в юрлицо будет проходить день в день – Минэкономики

02 мая 2024 14:12
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В октябре в Беларуси вступит в силу измененный закон о предпринимательской деятельности. Об основных новациях говорили 2 мая на пресс-конференции в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перерегистрация ИП в юрлицо будет проходить день в день – Минэкономики-1

По предварительным подсчетам Министерства экономики, вопрос реформирования системы коснется около 40 тысяч ИП. Им придется перейти в юридическое лицо. Сделать это можно будет всего за один день по упрощенной системе. Виды деятельности, которые смогут осуществлять индивидуальные предприниматели, будут определены правительством до 1 июля. А с октября регистрировать ИП прекратят, если их направление работы не включено в список Совмина. Такие изменения позволят устранить излишнюю конкуренцию, а также повысить отдачу субъектов малого предпринимательства в государственную казну. Документ также позволит ИП масштабировать свой бизнес.

Перерегистрация ИП в юрлицо будет проходить день в день – Минэкономики-4

Владимир Наумович, заместитель министра экономики Беларуси:
В налоговом законодательстве введены новеллы в части определения предельного размера выручки для индивидуальных предпринимателей. Форма юридического лица не носит таких ограничений, позволяет работать, невзирая на это ограничение в виде 500 тысяч рублей. Предусмотрен механизм так называемой бесшовной перерегистрации индивидуального предпринимателя в форму юридического лица день в день с сохранением всех прав и обязанностей.

Меняя статус с ИП на юрлицо, субъект сможет продолжить работать на тех же условиях. Сохранится и упрощенная система налогообложения. Воспользоваться ею смогут коммерческие организации с численностью до 50 человек.

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Владимир Наумович

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