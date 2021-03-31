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В Беларуси теперь проще выйти на международные рынки. БелТПП запустила проект «Экспорт online»

31 марта 2021 16:40
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Новости Беларуси. Отечественным производителям станет проще выходить на зарубежные электронные платформы – ключевые точки роста экспортной торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская торгово-промышленная палата запускает новый проект «Экспорт online» для охвата крупных электронных торговых площадок Китая, России, США и ЕС.

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В рамках проекта состоятся обучающие онлайн-мероприятия по вопросам экспорта по каналам трансграничной электронной торговли с привлечением официальных партнеров и операторов крупных электронных площадок.

В Беларуси теперь проще выйти на международные рынки. БелТПП запустила проект «Экспорт online»-1

Участникам проекта помогут наладить взаимодействие с официальными сервис-провайдерами крупных электронных площадок и выработать механизмы вывода на площадки белорусской продукции. На льготных условиях помогут с выходом на зарубежные электронные площадки, например, в процессе регистрации товарных знаков.

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# Государственная политика в сфере торговли # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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