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Всемирный банк улучшил прогнозы по ВВП Беларуси

31 марта 2021 16:36
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Новости Беларуси. Всемирный банк улучшил прогнозы по ВВП Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Снижение показателя в 2021 году будет на 2,2 %, а не на 2,7 %, как заявлялось ранее.

Кроме того, в 2022 году прогнозируют рост экономики в стране на 1,9 %, хотя ранее речь шла о 0,9 %.

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Всемирный банк улучшил прогнозы по ВВП Беларуси-1

Евразийский банк развития также улучшил прогноз белорусского ВВП. В базовом сценарии на 2021 год банк ожидает смягчения санитарных условий, ужесточенных в связи с пандемией. Это будет содействовать восстановлению деловой активности в странах – партнерах Беларуси. Увеличение оценки динамики ВВП банк объясняет меньшим, чем ожидалось, воздействием второй волны пандемии на сферу услуг.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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