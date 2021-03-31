Новости Беларуси. Всемирный банк улучшил прогнозы по ВВП Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Снижение показателя в 2021 году будет на 2,2 %, а не на 2,7 %, как заявлялось ранее.
Кроме того, в 2022 году прогнозируют рост экономики в стране на 1,9 %, хотя ранее речь шла о 0,9 %.
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Евразийский банк развития также улучшил прогноз белорусского ВВП. В базовом сценарии на 2021 год банк ожидает смягчения санитарных условий, ужесточенных в связи с пандемией. Это будет содействовать восстановлению деловой активности в странах – партнерах Беларуси. Увеличение оценки динамики ВВП банк объясняет меньшим, чем ожидалось, воздействием второй волны пандемии на сферу услуг.
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