Новости экономики за 31.03.2021
Новости Беларуси. Как экспортеры белорусской продукции смогут оценить выгодность предлагаемых условий экспортных кредитов и почему электрокаров в стране станет больше?
Новости деловой сферы от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси теперь проще выйти на международные рынки. БелТПП запустила проект «Экспорт online»
БАНК РАЗВИТИЯ ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ
Банк развития поможет потенциальным получателям экспортных кредитов рассчитать онлайн-график платежей. Указав срок кредита, вид кредитной линии и сумму, экспортеры белорусской продукции смогут оценить выгодность предлагаемых условий экспортных кредитов банка, а также предварительно оценить свою финансовую нагрузку по обслуживанию таких займов. При расчете графика учитывается актуальная процентная ставка и размер страхового тарифа в зависимости от страны, резидентом которой является потенциальный кредитополучатель.
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ ОТМЕНИЛИ ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ НА 5 ЛЕТ
Электромобили освободили от транспортного налога до конца 2025 года. Прошел год с момента подписания Указа «О стимулировании использования электромобилей». Тогда собственников освободили от уплаты дорожного сбора и НДС при покупке электрокара, а также таможенной пошлины.
По информации первого оператора марки Tesla в Беларуси, за 2020 год компания продала 30 новых автомобилей. Это в 1,5 раза больше, чем в 2019 году. Всего белорусы потратили на новые Tesla в 2020 году около 2,5 миллиона долларов. Общее количество зарегистрированных электромобилей в Беларуси превышает 2,5 тысячи.
Всемирный банк улучшил прогнозы по ВВП Беларуси
ДИСТРИБЬЮТОРЫ ЧАЯ И КОФЕ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ РОСТ ЦЕН
В 2021 году значительный рост тарифов на морские перевозки увеличит себестоимость перевозимой продукции. Поставщики чая и кофе предсказывают рост цен, в том числе и из-за подорожания упаковки. Карантинные меры порождают задержки отгрузок и снижение общего объема производства.
Сокращение доставки чая из Индии приводило порой к росту цен на сырье до 30 % по сравнению с докарантинными уровнями. А производители кофе продолжают испытывать острый дефицит мытой арабики из-за низкого урожая в Центральной Америке и общего снижения производства и поставок экспортерами. В то же самое время повышение цены – это высокий риск потери доли рынка и снижения продаж из-за низкой покупательской способности.