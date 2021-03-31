Прямой эфир

Новости экономики за 31.03.2021

31 марта 2021 16:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Как экспортеры белорусской продукции смогут оценить выгодность предлагаемых условий экспортных кредитов и почему электрокаров в стране станет больше?

Новости деловой сферы от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси теперь проще выйти на международные рынки. БелТПП запустила проект «Экспорт online»

БАНК РАЗВИТИЯ ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ

Новости экономики за 31.03.2021-1

Банк развития поможет потенциальным получателям экспортных кредитов рассчитать онлайн-график платежей. Указав срок кредита, вид кредитной линии и сумму, экспортеры белорусской продукции смогут оценить выгодность предлагаемых условий экспортных кредитов банка, а также предварительно оценить свою финансовую нагрузку по обслуживанию таких займов. При расчете графика учитывается актуальная процентная ставка и размер страхового тарифа в зависимости от страны, резидентом которой является потенциальный кредитополучатель.

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ ОТМЕНИЛИ ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ НА 5 ЛЕТ

Новости экономики за 31.03.2021-4

Электромобили освободили от транспортного налога до конца 2025 года. Прошел год с момента подписания Указа «О стимулировании использования электромобилей». Тогда собственников освободили от уплаты дорожного сбора и НДС при покупке электрокара, а также таможенной пошлины. 

По информации первого оператора марки Tesla в Беларуси, за 2020 год компания продала 30 новых автомобилей. Это в 1,5 раза больше, чем в 2019 году. Всего белорусы потратили на новые Tesla в 2020 году около 2,5 миллиона долларов. Общее количество зарегистрированных электромобилей в Беларуси превышает 2,5 тысячи.

Всемирный банк улучшил прогнозы по ВВП Беларуси

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ЧАЯ И КОФЕ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ РОСТ ЦЕН

Новости экономики за 31.03.2021-7

В 2021 году значительный рост тарифов на морские перевозки увеличит себестоимость перевозимой продукции. Поставщики чая и кофе предсказывают рост цен, в том числе и из-за подорожания упаковки. Карантинные меры порождают задержки отгрузок и снижение общего объема производства.

Сокращение доставки чая из Индии приводило порой к росту цен на сырье до 30 % по сравнению с докарантинными уровнями. А производители кофе продолжают испытывать острый дефицит мытой арабики из-за низкого урожая в Центральной Америке и общего снижения производства и поставок экспортерами. В то же самое время повышение цены – это высокий риск потери доли рынка и снижения продаж из-за низкой покупательской способности.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси теперь проще выйти на международные рынки. БелТПП запустила проект «Экспорт online»
31 марта 2021 16:40

В Беларуси теперь проще выйти на международные рынки. БелТПП запустила проект «Экспорт online»

Всемирный банк улучшил прогнозы по ВВП Беларуси
31 марта 2021 16:36

Всемирный банк улучшил прогнозы по ВВП Беларуси

Госорганы готовы делиться своими полномочиями с бизнесом. Как это будет работать на практике?
30 марта 2021 17:12

Госорганы готовы делиться своими полномочиями с бизнесом. Как это будет работать на практике?