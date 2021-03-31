Новости экономики за 31.03.2021

Новости Беларуси. Как экспортеры белорусской продукции смогут оценить выгодность предлагаемых условий экспортных кредитов и почему электрокаров в стране станет больше? Новости деловой сферы от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси теперь проще выйти на международные рынки. БелТПП запустила проект «Экспорт online» БАНК РАЗВИТИЯ ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ

Банк развития поможет потенциальным получателям экспортных кредитов рассчитать онлайн-график платежей. Указав срок кредита, вид кредитной линии и сумму, экспортеры белорусской продукции смогут оценить выгодность предлагаемых условий экспортных кредитов банка, а также предварительно оценить свою финансовую нагрузку по обслуживанию таких займов. При расчете графика учитывается актуальная процентная ставка и размер страхового тарифа в зависимости от страны, резидентом которой является потенциальный кредитополучатель. ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ ОТМЕНИЛИ ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ НА 5 ЛЕТ

Электромобили освободили от транспортного налога до конца 2025 года. Прошел год с момента подписания Указа «О стимулировании использования электромобилей». Тогда собственников освободили от уплаты дорожного сбора и НДС при покупке электрокара, а также таможенной пошлины. По информации первого оператора марки Tesla в Беларуси, за 2020 год компания продала 30 новых автомобилей. Это в 1,5 раза больше, чем в 2019 году. Всего белорусы потратили на новые Tesla в 2020 году около 2,5 миллиона долларов. Общее количество зарегистрированных электромобилей в Беларуси превышает 2,5 тысячи. Всемирный банк улучшил прогнозы по ВВП Беларуси ДИСТРИБЬЮТОРЫ ЧАЯ И КОФЕ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ РОСТ ЦЕН