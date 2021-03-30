Госорганы готовы делиться своими полномочиями с бизнесом. Как это будет работать на практике?

Новости Беларуси. Госорганы готовы делиться своими полномочиями с бизнесом. Об этом 30 марта шла речь в парламенте на очередном заседании Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суть в том, чтобы передать отраслевым объединениям частично или полностью полномочия по регулированию вида деятельности. Документ уже прошел процедуру первого чтения в Палате представителей. А сегодня уполномоченные госорганов и представители бизнес-сообщества собрались для того, чтобы достичь взаимопонимания и ответить на вопрос: принесет ли нововведение реальную пользу экономике Беларуси.

Владимир Хлабордов, начальник юридического управления Министерства экономики Беларуси:

Данный закон создает основы для появления института саморегулируемых организаций. Для тех, кто, возможно, с этой темой не знаком, можно привести в качестве аналогов те институты, которые близки по духу, но чуть-чуть отличаются. Речь идет о Республиканской коллегии адвокатов и Белорусской нотариальной палате. Коллеги знают, что эти институты существуют у нас давно. Люди там не являются наемными государственными служащими, но в то же время деятельность их регулируется как государством, так и саморегулируемыми институтами.