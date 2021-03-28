​​​​​​​Что такое экспорт пенсий в ЕАЭС и какие страны организуют выпуск вакцины от коронавируса? Рассказывает Ия Малкина

Новости Беларуси. Страны Евразийского союза будут совместно и массово производить вакцину от СОVID-19, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О деталях поинтересуемся в Евразийской экономической комиссии. Ия Малкина, помощник главы Коллегии ЕЭК на связи из Москвы.

Игорь Позняк, СТВ:

Это действительно тот случай, когда наш интеграционный опыт, будем говорить, пригодится и в нестандартной ситуации – с пандемией? О производстве вакцины от коронавируса: это не только необходимость, но и очень интересное направление взаимовыгодного сотрудничества

Ия Малкина, помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии:

Да, действительно, эта тема активно обсуждалась, в том числе на последнем заседании глав государств в конце 2020 года. И, безусловно, сегодня производство вакцин от коронавируса – одна, наверное, из самых обсуждаемых тематик, которая не могла быть не затронута главами государств – членов Евразийского экономического союза. В этом контексте не только продвигается активное двустороннее сотрудничество, в частности тот пример, о котором вы сказали, – производство вакцин в Республике Беларусь. Но и в рамках нашего Союза к финансированию проектов по совместному производству вакцины активно подключается Евразийский банк развития. Сегодня и другие государства – члены очень, скажем так, активно обсуждают перспективы создания производств на их территориях. В данном случае мы понимаем, что это не только необходимость, но и очень интересное направление кооперации и взаимовыгодного сотрудничества. Игорь Позняк:

В случае с белорусской вакциной – ожидаем ее уже в этом году. Российскую запустили в Минске уже на этой неделе. А вот что с евразийской площадкой по срокам? Как торопится пандемия, так и мы не будем снижать скорость своей кооперации, интеграции наших экономик

Ия Малкина:

О сроках в Республике Беларусь вы, в общем-то, сказали уже в своем вопросе. И те переговорные процессы, которые сегодня продвигаются между Российской Федерацией, Республикой Казахстан и другими странами, в общем-то, не заставляют Комиссию беспокоиться по данному поводу. Я думаю, что как торопится пандемия, так и мы не будем снижать, скажем так, скорость своей кооперации, интеграции наших экономик.

Игорь Позняк:

Какая именно вакцина? Я так полагаю, речь идет о российском «Спутнике». Или же возможны варианты? Ия Малкина:

На сегодня приоритет данной вакцине, но я думаю, что это только первый этап. Игорь Позняк:

Еще одна любопытная новация на евразийской площадке – народная новация – экспорт пенсий. Поясните, пожалуйста, как будет работать эта схема, ну, или уже работает с этого года. «Гражданин Беларуси, отработав в Российской Федерации несколько лет, с 2021 года сможет претендовать на пенсию за этот период»

Ия Малкина:

Да, действительно, соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся в Евразийском экономическом союзе вступило в силу с 1 января 2021 года. Само по себе соглашение определяет и порядок, и механизм так называемого экспорта пенсий из одного государства – члена в другое. Что имеется в виду? Например, гражданин Беларуси, отработав в Российской Федерации несколько лет, с 2021 года сможет претендовать на пенсию за этот период, если он заявит о ее оформлении в Республике Беларусь. Причем здесь абсолютно неважно, в какой точке Союза вы претендуете на получение этого пенсионного обеспечения. Принципиально важным является то, что в совокупности в стаж трудовой для начисления пенсии оформляются все периоды работы, которые непосредственно гражданин осуществлял в любом из государств – членов Евразийского экономического союза. В контексте реализации данного соглашения будет в том числе урегулирован вопрос медицинского освидетельствования трудящихся в том случае, если они претендуют на получение пенсии по инвалидности. По сути, данное соглашение реализует один из приоритетов Евразийской экономической интеграции – это свобода передвижения граждан. Поэтому мы рассчитываем, что в дальнейшем это в значительной степени позволит привлекать в одном государстве Союза наиболее квалифицированных специалистов, которые востребованы в тот или иной период времени из другого государства – члена. Александр Лукашенко: что ж, я с 80 на пенсию пойду? На самолёт буду взбираться, ещё упаду на эти ступеньки