Что такое экспорт пенсий в ЕАЭС и какие страны организуют выпуск вакцины от коронавируса? Рассказывает Ия Малкина
Новости Беларуси. Страны Евразийского союза будут совместно и массово производить вакцину от СОVID-19, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
О деталях поинтересуемся в Евразийской экономической комиссии. Ия Малкина, помощник главы Коллегии ЕЭК на связи из Москвы.
Игорь Позняк, СТВ:
Это действительно тот случай, когда наш интеграционный опыт, будем говорить, пригодится и в нестандартной ситуации – с пандемией?
О производстве вакцины от коронавируса: это не только необходимость, но и очень интересное направление взаимовыгодного сотрудничества
Ия Малкина, помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии:
Да, действительно, эта тема активно обсуждалась, в том числе на последнем заседании глав государств в конце 2020 года. И, безусловно, сегодня производство вакцин от коронавируса – одна, наверное, из самых обсуждаемых тематик, которая не могла быть не затронута главами государств – членов Евразийского экономического союза. В этом контексте не только продвигается активное двустороннее сотрудничество, в частности тот пример, о котором вы сказали, – производство вакцин в Республике Беларусь. Но и в рамках нашего Союза к финансированию проектов по совместному производству вакцины активно подключается Евразийский банк развития. Сегодня и другие государства – члены очень, скажем так, активно обсуждают перспективы создания производств на их территориях. В данном случае мы понимаем, что это не только необходимость, но и очень интересное направление кооперации и взаимовыгодного сотрудничества.
Игорь Позняк:
В случае с белорусской вакциной – ожидаем ее уже в этом году. Российскую запустили в Минске уже на этой неделе. А вот что с евразийской площадкой по срокам?
Как торопится пандемия, так и мы не будем снижать скорость своей кооперации, интеграции наших экономик
Ия Малкина:
О сроках в Республике Беларусь вы, в общем-то, сказали уже в своем вопросе. И те переговорные процессы, которые сегодня продвигаются между Российской Федерацией, Республикой Казахстан и другими странами, в общем-то, не заставляют Комиссию беспокоиться по данному поводу. Я думаю, что как торопится пандемия, так и мы не будем снижать, скажем так, скорость своей кооперации, интеграции наших экономик.
Игорь Позняк:
Какая именно вакцина? Я так полагаю, речь идет о российском «Спутнике». Или же возможны варианты?
Ия Малкина:
На сегодня приоритет данной вакцине, но я думаю, что это только первый этап.
Игорь Позняк:
Еще одна любопытная новация на евразийской площадке – народная новация – экспорт пенсий. Поясните, пожалуйста, как будет работать эта схема, ну, или уже работает с этого года.
«Гражданин Беларуси, отработав в Российской Федерации несколько лет, с 2021 года сможет претендовать на пенсию за этот период»
Ия Малкина:
Да, действительно, соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся в Евразийском экономическом союзе вступило в силу с 1 января 2021 года. Само по себе соглашение определяет и порядок, и механизм так называемого экспорта пенсий из одного государства – члена в другое. Что имеется в виду? Например, гражданин Беларуси, отработав в Российской Федерации несколько лет, с 2021 года сможет претендовать на пенсию за этот период, если он заявит о ее оформлении в Республике Беларусь. Причем здесь абсолютно неважно, в какой точке Союза вы претендуете на получение этого пенсионного обеспечения. Принципиально важным является то, что в совокупности в стаж трудовой для начисления пенсии оформляются все периоды работы, которые непосредственно гражданин осуществлял в любом из государств – членов Евразийского экономического союза. В контексте реализации данного соглашения будет в том числе урегулирован вопрос медицинского освидетельствования трудящихся в том случае, если они претендуют на получение пенсии по инвалидности.
По сути, данное соглашение реализует один из приоритетов Евразийской экономической интеграции – это свобода передвижения граждан. Поэтому мы рассчитываем, что в дальнейшем это в значительной степени позволит привлекать в одном государстве Союза наиболее квалифицированных специалистов, которые востребованы в тот или иной период времени из другого государства – члена.
Александр Лукашенко: что ж, я с 80 на пенсию пойду? На самолёт буду взбираться, ещё упаду на эти ступеньки
Игорь Позняк:
Я так понимаю, это не частный случай, не частная новость, а схема удобная – схема, которая касается тысяч граждан Евразийского союза?
Ия Малкина:
Безусловно. И, если мы говорим о четырех свободах (одна из четырех свобод – это свобода перемещения граждан), то, безусловно, это соглашение ключевым образом стимулирует вот эту свободу. Это, конечно, не единственный шаг, который должен быть сделан для того, чтобы максимально открыть границы для перемещения граждан, но достаточно необходимый.