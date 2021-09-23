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В Беларуси расширили перечень социально значимых товаров. Что теперь в списке?

23 сентября 2021 16:01
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Новости Беларуси. В стране расширили перечень социально значимых товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До конца 2021 года цены на них будут сдерживаться.

В Беларуси расширили перечень социально значимых товаров. Что теперь в списке?-1

Изначально перечень состоял из 10 позиций, а на днях расширился до 30. В списке молочные продукты, мясо, рыба и консервы, хлеб, яйца, соль и другие товары.

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# Продукты питания # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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