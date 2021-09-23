В Беларуси расширили перечень социально значимых товаров. Что теперь в списке?

Новости Беларуси. В стране расширили перечень социально значимых товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До конца 2021 года цены на них будут сдерживаться.

Изначально перечень состоял из 10 позиций, а на днях расширился до 30. В списке молочные продукты, мясо, рыба и консервы, хлеб, яйца, соль и другие товары.