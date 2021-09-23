Прямой эфир

Новости экономики за 23.09.2021

23 сентября 2021 16:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Что представили белорусские производители на сельскохозяйственной выставке в Сербии? Почему растут мировые цены на нефть и какой проект разрабатывают в Евразийском экономическом союзе для ускорения доставки сельскохозяйственных грузов в Китай?

С деловым обзором четверга Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 23.09.2021-1

СЕЛЬХОЗГРУЗЫ ИЗ БЕЛАРУСИ В КИТАЙ БУДЕТ ДОСТАВЛЯТЬ «ЕВРАЗИЙСКИЙ АГРОЭКСПРЕСС»

Проект «Евразийский агроэкспресс» для ускорения доставки сельскохозяйственных грузов разрабатывают в Евразийском экономическом союзе. Его задачей станет обеспечение быстрой доставки сельскохозяйственной продукции из Беларуси, Казахстана и России в Китай и Узбекистан. Благодаря «Евразийскому агроэкспрессу» станет возможной и поставка в данные страны замороженной продукции. Для интегрированного управления проектом создана дирекция в форме автономной некоммерческой организации «Евразийская Агрологистика».

Беларусь показала крупнейший национальный павильон на сельхоз выставке в Сербии, подробности здесь.

Новости экономики за 23.09.2021-4

МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ РАСТУТ

Цена нефти может достигнуть 90 долларов за баррель, если зима окажется холоднее обычной. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре увеличились до 75 долларов за баррель. В сентябре рост цен на нефть аналитики объясняют экстремальными погодными условиями, которые нарушили поставки в США, а также переключением на нефть как альтернативу из-за резкого подорожания газа.

В Беларуси расширили перечень социально значимых товаров. Что теперь в списке, узнаете здесь.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси расширили перечень социально значимых товаров. Что теперь в списке?
23 сентября 2021 16:01

В Беларуси расширили перечень социально значимых товаров. Что теперь в списке?

Пётр Пархомчик: «Президент Татарстана подтвердил и заверил нас, что мы получим заказ на 5 лет»
23 сентября 2021 13:34

Пётр Пархомчик: «Президент Татарстана подтвердил и заверил нас, что мы получим заказ на 5 лет»

Положительная динамика. В Минске растёт выручка от реализации товаров и услуг
22 сентября 2021 15:07

Положительная динамика. В Минске растёт выручка от реализации товаров и услуг