Новости экономики за 23.09.2021

Новости Беларуси. Что представили белорусские производители на сельскохозяйственной выставке в Сербии? Почему растут мировые цены на нефть и какой проект разрабатывают в Евразийском экономическом союзе для ускорения доставки сельскохозяйственных грузов в Китай?
С деловым обзором четверга Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.
СЕЛЬХОЗГРУЗЫ ИЗ БЕЛАРУСИ В КИТАЙ БУДЕТ ДОСТАВЛЯТЬ «ЕВРАЗИЙСКИЙ АГРОЭКСПРЕСС»
Проект «Евразийский агроэкспресс» для ускорения доставки сельскохозяйственных грузов разрабатывают в Евразийском экономическом союзе. Его задачей станет обеспечение быстрой доставки сельскохозяйственной продукции из Беларуси, Казахстана и России в Китай и Узбекистан. Благодаря «Евразийскому агроэкспрессу» станет возможной и поставка в данные страны замороженной продукции. Для интегрированного управления проектом создана дирекция в форме автономной некоммерческой организации «Евразийская Агрологистика».
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МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ РАСТУТ
Цена нефти может достигнуть 90 долларов за баррель, если зима окажется холоднее обычной. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре увеличились до 75 долларов за баррель. В сентябре рост цен на нефть аналитики объясняют экстремальными погодными условиями, которые нарушили поставки в США, а также переключением на нефть как альтернативу из-за резкого подорожания газа.
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