Новости экономики за 23.09.2021

Новости Беларуси. Что представили белорусские производители на сельскохозяйственной выставке в Сербии? Почему растут мировые цены на нефть и какой проект разрабатывают в Евразийском экономическом союзе для ускорения доставки сельскохозяйственных грузов в Китай? С деловым обзором четверга Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СЕЛЬХОЗГРУЗЫ ИЗ БЕЛАРУСИ В КИТАЙ БУДЕТ ДОСТАВЛЯТЬ «ЕВРАЗИЙСКИЙ АГРОЭКСПРЕСС» Проект «Евразийский агроэкспресс» для ускорения доставки сельскохозяйственных грузов разрабатывают в Евразийском экономическом союзе. Его задачей станет обеспечение быстрой доставки сельскохозяйственной продукции из Беларуси, Казахстана и России в Китай и Узбекистан. Благодаря «Евразийскому агроэкспрессу» станет возможной и поставка в данные страны замороженной продукции. Для интегрированного управления проектом создана дирекция в форме автономной некоммерческой организации «Евразийская Агрологистика». Беларусь показала крупнейший национальный павильон на сельхоз выставке в Сербии, подробности здесь.