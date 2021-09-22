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Положительная динамика. В Минске растёт выручка от реализации товаров и услуг

22 сентября 2021 15:07
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Новости Беларуси. Экономика столицы показала положительную динамику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Положительная динамика. В Минске растёт выручка от реализации товаров и услуг-1

Финансовые показатели организаций выросли. Драйверами по-прежнему остаются обрабатывающая промышленность, а также оптовая и розничная торговля.  

Положительная динамика. В Минске растёт выручка от реализации товаров и услуг-4

Увеличилась выручка от реализации товаров и оказания услуг почти на 22 %, прибыль более чем на 24 %. Рентабельность продаж поднялась до 9 %, а чистая прибыль – в полтора раза.  

Положительная динамика. В Минске растёт выручка от реализации товаров и услуг-7

Город продолжает ежемесячно наращивать валовой региональный продукт. Его объем за восемь месяцев этого года составил более 36 миллиардов рублей. Это почти на 4 % выше, чем за аналогичный период 2020 года.  

Положительная динамика. В Минске растёт выручка от реализации товаров и услуг-10

Стоит отметить, что удельный вес валового регионального продукта столицы в ВВП выше 30 %. Это говорит о значительном вкладе Минска в экономику страны.  

# Экономика # Экономика # Фотофакт

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