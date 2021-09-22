Положительная динамика. В Минске растёт выручка от реализации товаров и услуг

Новости Беларуси. Экономика столицы показала положительную динамику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Экономика столицы показала положительную динамику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Финансовые показатели организаций выросли. Драйверами по-прежнему остаются обрабатывающая промышленность, а также оптовая и розничная торговля.
Увеличилась выручка от реализации товаров и оказания услуг почти на 22 %, прибыль более чем на 24 %. Рентабельность продаж поднялась до 9 %, а чистая прибыль – в полтора раза.
Город продолжает ежемесячно наращивать валовой региональный продукт. Его объем за восемь месяцев этого года составил более 36 миллиардов рублей. Это почти на 4 % выше, чем за аналогичный период 2020 года.
Стоит отметить, что удельный вес валового регионального продукта столицы в ВВП выше 30 %. Это говорит о значительном вкладе Минска в экономику страны.