Положительная динамика. В Минске растёт выручка от реализации товаров и услуг

Новости Беларуси. Экономика столицы показала положительную динамику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Финансовые показатели организаций выросли. Драйверами по-прежнему остаются обрабатывающая промышленность, а также оптовая и розничная торговля.

Увеличилась выручка от реализации товаров и оказания услуг почти на 22 %, прибыль более чем на 24 %. Рентабельность продаж поднялась до 9 %, а чистая прибыль – в полтора раза.

Город продолжает ежемесячно наращивать валовой региональный продукт. Его объем за восемь месяцев этого года составил более 36 миллиардов рублей. Это почти на 4 % выше, чем за аналогичный период 2020 года.