Белорусская экономика показала рост выше среднемировых значений и целевых параметров в 2024-м

Второй год подряд белорусская экономика показывает рост выше среднемировых значений и целевых параметров. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на заседании Совета Министров. В правительстве подвели итоги социально-экономического развития страны за 2024-й, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, темп роста ВВП составил 104 % при задании – 103,8 %. Правительству удалось решить важнейшие задачи, касающиеся благосостояния населения. Реальные доходы выросли почти на 10 % при прогнозе 3,5 %. Средняя зарплата достигла исторического максимума. Как и ранее, особая поддержка – бюджетникам. На выплаты учителям, врачам, а также работникам соцсферы дополнительно направили более миллиарда 700 миллионов рублей. Почти на 10 % увеличились и пенсии.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: В целом, можно сказать, что сработали неплохо. Всеми областями выполнены задания по номинальной заработной плате с совокупным поступлением доходов бюджета и объемом производства импортозамещающих товаров. Вместе с тем, особо хочу отметить положительные результаты, достигнутые руководством Витебской области. По интегральному показателю эффективности область вышла на чистое второе место, уступив всего одну десятую процента лидеру рейтинга – городу Минску. Конечно, нельзя сказать, что проблемные вопросы данного региона решены, но динамика позитивная налицо.

Основными драйверами нашей экономики стали промышленность, строительство, торговля и транспорт. На фоне устойчивой работы этих отраслей сохраняем и макроэкономическую стабильность. Золото-валютные резервы за год увеличились. Наблюдается прирост инвестиций. Кроме того, белорусы стали больше доверять национальной валюте: число банковских вкладов в белорусских рублях увеличивается. Единственный показатель, по которому не достигли желаемых результатов, – экспорт. Тем не менее, в 2024-м мы поставили рекорд по поставкам в африканские страны.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

В Африку рост в 3 раза, 600 миллионов, и это тоже максимум. Но вот в этом году мы все-таки приняли решение более контролировать вместе с нашими коллегами наполнение экспортной программы контрактами, подтвержденность контрактами, ну и дополнительные меры. Вместе работаем над тем, чтобы формировать сборные партии отгрузки в дальние регионы, так как это логистически более эффективно. Прорабатывается вопрос возможной компенсации логистических поставок на дальнюю дугу.

Свой вклад в развитие экономики вносит каждый регион. 70 инвестиционных проектов реализовано в рамках инициативы «Один район – один проект».