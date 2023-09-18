В Беларуси наблюдается приток рабочих в промышленность – Георгий Гриц

Дмитрий Харитончик, заместитель министра промышленности Беларуси: Безусловно, сегодня, как я уже говорил ранее, с Европой практически невозможно, на российском рынке есть хороший результат. Но, конечно, нужно стратегически искать новые рынки, новые возможности. И здесь потенциальная Африка – это действительно тот регион, который к нам а) относится достаточно лояльно, б) знают нашу продукцию. И третье, самое главное – она востребована и действительно ее там ждут. Логистический вопрос становится очень серьезным, и мы видим, что наши азиатские партнеры и друзья, так скажем, не спят.

Дмитрий Харитончик: Безусловно, мы идем везде, где нас ждут и где можно. Где можно реализовать готовую продукцию, мы реализуем там, где необходимо, где есть определенные методы защиты и стимулирования.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Надо идти туда, что ты имеешь. С этой точки зрения показатель по лидирующим позициям промпроизводства говорит о том, что сегодня, если перефразировать известную фразу, не будешь кормить свою армию, будешь кормить чужую. Если мы бы не «кормили» десятилетиями наш реальный сектор, мы бы не имели то, что имеем. Фактически кормили бы рабочих и инженеров других стран, поэтому это системный подход, который дал в результате этой санкционной политики свой результат, прогнозируемый результат – это стратегический подход.

Кирилл Казаков:

Сейчас поддержу, общался с инженером одного промышленного предприятия Минска, который мне сказал: еще пять лет назад я не до конца понимал слова главы государства, который говорил, что надо сохранять производство на территории Беларуси. Казалось, вот, протяни руку, купи и зачем это все делать, потому что это лишние затраты. А когда произошла эта ситуация с санкциями и мы стали работать, я как бы увидел, что это наше и мы умеем, продолжаем уметь, мы не загубили. Он говорит: я тогда понял, о чем он говорил.