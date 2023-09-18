В Беларуси наблюдается приток рабочих в промышленность – Георгий Гриц
Новости Беларуси. Экономический эффект. Откуда взялась дефляция? Какие управленческие лайфхаки были предприняты, чтобы народное хозяйство не просело? Почему реакция замещения отрикошетила санкции? Какие караваны идут на рынки России? Про благосостояние белорусов поговорили на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Дмитрий Иванович, наша тяжелая промышленность выходит на рынки самые экзотические. Какие?
Дмитрий Харитончик, заместитель министра промышленности Беларуси:
Безусловно, сегодня, как я уже говорил ранее, с Европой практически невозможно, на российском рынке есть хороший результат. Но, конечно, нужно стратегически искать новые рынки, новые возможности. И здесь потенциальная Африка – это действительно тот регион, который к нам а) относится достаточно лояльно, б) знают нашу продукцию. И третье, самое главное – она востребована и действительно ее там ждут. Логистический вопрос становится очень серьезным, и мы видим, что наши азиатские партнеры и друзья, так скажем, не спят.
Алена Сырова, СТВ:
Тогда речь может идти о создании там каких-то своих производств.
Кирилл Казаков:
Мы же тоже туда приходим со своими кооперационными идеями, правда?
Дмитрий Харитончик:
Безусловно, мы идем везде, где нас ждут и где можно. Где можно реализовать готовую продукцию, мы реализуем там, где необходимо, где есть определенные методы защиты и стимулирования.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Надо идти туда, что ты имеешь. С этой точки зрения показатель по лидирующим позициям промпроизводства говорит о том, что сегодня, если перефразировать известную фразу, не будешь кормить свою армию, будешь кормить чужую. Если мы бы не «кормили» десятилетиями наш реальный сектор, мы бы не имели то, что имеем. Фактически кормили бы рабочих и инженеров других стран, поэтому это системный подход, который дал в результате этой санкционной политики свой результат, прогнозируемый результат – это стратегический подход.
Кирилл Казаков:
Сейчас поддержу, общался с инженером одного промышленного предприятия Минска, который мне сказал: еще пять лет назад я не до конца понимал слова главы государства, который говорил, что надо сохранять производство на территории Беларуси. Казалось, вот, протяни руку, купи и зачем это все делать, потому что это лишние затраты. А когда произошла эта ситуация с санкциями и мы стали работать, я как бы увидел, что это наше и мы умеем, продолжаем уметь, мы не загубили. Он говорит: я тогда понял, о чем он говорил.
Георгий Гриц:
Более того, есть показатель – рынок труда, если всегда говорили и оппозиционные ресурсы, что вот, отток промышленности, с предприятий, то сегодня обратный тренд. Сегодня рост рабочих инженеров на промышленном предприятии опережает спрос и количество, по Минпрому, 2 000 только за этот год прироста. И зарплата сегодня на 15-20 % в реальном секторе выше, чем в целом в экономике. Сегодня вопрос ресурсов, не хватает ресурсов, чтобы произвести ту продукцию, которая востребована.
Кирилл Казаков:
Экономистов и юристов, как в начале 2000-х, хватает, сейчас руки нормальные нужны.
Георгий Гриц:
Да, сейчас нужны руки.
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