В Беларуси междугородние маршрутки возвращаются к работе

Новости Беларуси. Междугородние маршрутки возвращаются к работе в качестве регулярных перевозчиков. Министерство транспорта и коммуникаций объявило о частичном возобновлении транспортного сообщения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рынок оживает, уже подписаны 25 договоров с перевозчиками. На маршруты вернется 135 такси.

Заключен первый договор между оператором пассажирских перевозок и диспетчерской службой. На маршруте между Минском и Житковичами уже 16 марта возобновляет свою деятельность «Туровский экспресс». В режиме регулярного сообщения поехали маршрутки на Солигорск. В ближайшие день-два на линию выйдут машины «Полоцкого экспресса».

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