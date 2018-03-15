В Беларуси междугородние маршрутки возвращаются к работе

Новости Беларуси. Междугородние маршрутки возвращаются к работе в качестве регулярных перевозчиков. Министерство транспорта и коммуникаций объявило о частичном возобновлении транспортного сообщения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Междугородние маршрутки возвращаются к работе в качестве регулярных перевозчиков. Министерство транспорта и коммуникаций объявило о частичном возобновлении транспортного сообщения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рынок оживает, уже подписаны 25 договоров с перевозчиками. На маршруты вернется 135 такси.
Заключен первый договор между оператором пассажирских перевозок и диспетчерской службой. На маршруте между Минском и Житковичами уже 16 марта возобновляет свою деятельность «Туровский экспресс». В режиме регулярного сообщения поехали маршрутки на Солигорск. В ближайшие день-два на линию выйдут машины «Полоцкого экспресса».
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