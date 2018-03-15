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Продукцию завода «Минск Кристалл» планируют поставлять на американский рынок

15 марта 2018 16:56
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Новости Беларуси. Старейший и самый крупный в Беларуси производитель ликеро-водочных изделий «Минск Кристалл» намерен освоить американский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Продукцию завода «Минск Кристалл» планируют поставлять на американский рынок-1

«Кристальную» продукцию знают в 23 странах мира: от России до государств Латинской Америки. Предприятие активно расширяет географию экспорта своей продукции. Пилотные поставки отправлены в Панаму, Израиль.

Продукцию завода «Минск Кристалл» планируют поставлять на американский рынок-4

Компания разрабатывает новые виды продукции, формирует партнерский портфель. Несколько месяцев назад она прошла серьезную сертификацию для получения важного для предприятия статуса – «Натуральный продукт». Также получен сертификат международного уровня, подтверждающий безопасность производства пищевой продукции.

Продукцию завода «Минск Кристалл» планируют поставлять на американский рынок-7

Станислав Иодис, генеральный директор ОАО «Минск Кристалл» – управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп»:
Мы на выставке «Продэкспо» в городе Москва, которая проходила в феврале, взяли гран-при по нашим видам водок. Мы в настоящий момент очень серьезно повысили, почти в 6 раз, экспорт в Россию нашей алкогольной продукции.

Продукцию завода «Минск Кристалл» планируют поставлять на американский рынок-10

В Минской ратуше состоялось торжественное награждение лауреатов конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь». Специальной награды «Лучший в регионе» удостоилось открытое акционерное общество «Минск Кристалл» – управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп».

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# Экономика # Реклама # Фотофакт # Станислав Иодис

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