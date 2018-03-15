Продукцию завода «Минск Кристалл» планируют поставлять на американский рынок

Новости Беларуси. Старейший и самый крупный в Беларуси производитель ликеро-водочных изделий «Минск Кристалл» намерен освоить американский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Кристальную» продукцию знают в 23 странах мира: от России до государств Латинской Америки. Предприятие активно расширяет географию экспорта своей продукции. Пилотные поставки отправлены в Панаму, Израиль.

Компания разрабатывает новые виды продукции, формирует партнерский портфель. Несколько месяцев назад она прошла серьезную сертификацию для получения важного для предприятия статуса – «Натуральный продукт». Также получен сертификат международного уровня, подтверждающий безопасность производства пищевой продукции.