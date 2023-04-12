Новости экономики за 12.04.2023

Сотрудничество с российскими регионами позволяет эффективно противостоять санкциям. Это наглядно показывают Беларусь и Татарстан. Совместный товарооборот стабильно превышает миллиард долларов в год. Есть все предпосылки для дальнейшего расширения взаимодействия в нефтехимической, авиационной отраслях, сельском хозяйстве и в сфере импортозамещения.
С деловым обзором дня экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ПАРТИЮ ТРЮФЕЛЕЙ ВПЕРВЫЕ ПРОДАЛИ НА БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ
Партию трюфелей впервые продали на биржевой площадке промышленных и потребительских товаров. Пилотную закупку элитных грибов на биржевых торгах провел один из ведущих отечественных производителей молочной продукции. Трюфели планируется использовать в качестве вкусовой добавки при изготовлении премиальной линейки сыров.
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