Как в Беларуси мошенники списывают деньги с кредитных счетов?

Новости Беларуси. В Беларуси зафиксированы случаи обмана граждан лжеброкерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мошенники предлагают помощь в оформлении кредита, в том числе в мобильном банке, за вознаграждение.

Они запрашивают у кредитополучателя паспортные данные и смс-пароли от мобильного банка. А затем устанавливают его на своих личных гаджетах и получают свободный доступ к счетам. После оформления заявки и получения денег обманщики списывают с кредитного счета сумму вознаграждения. При этом владелец счета просто не знает, что всю эту операцию он может выполнить самостоятельно.

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