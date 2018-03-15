Туристический потенциал китайской провинции Хайнань представили в Минске

Новости Китая. Она находится на самом южном острове Китая и славится своими морскими курортами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегаты из Поднебесной намерены наладить отношения с представителями белорусских туристических фирм и авиакомпаний. Посетить единственный в Китае остров с тропическим климатом белорусы могут без визы.

Чжоу Аньвэй, генеральный директор по плановому управлению комитета развития туризма провинции Хайнань:

Наша провинция специализируется как раз на туристическом бизнесе. И правительство Китая, можно сказать, благословило нас на развитие именно этого бизнеса. Сейчас Хайнань является всемирно известным туристическим островом.

Виталий Грицевич, заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Мы видим, что сотрудничество носит двусторонний характер. Получается, благодаря этому году все больше и больше мы узнаем про китайские отдельные регионы. Именно это сотрудничество на уровне регионов: китайских провинций и наших областей тоже дает свое сотрудничество.