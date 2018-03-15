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Туристический потенциал китайской провинции Хайнань представили в Минске

15 марта 2018 08:15
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Новости Китая. Она находится на самом южном острове Китая и славится своими морскими курортами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туристический потенциал китайской провинции Хайнань представили в Минске-1

Делегаты из Поднебесной намерены наладить отношения с представителями белорусских туристических фирм и авиакомпаний. Посетить единственный в Китае остров с тропическим климатом белорусы могут без визы.

Туристический потенциал китайской провинции Хайнань представили в Минске-3

Чжоу Аньвэй, генеральный директор по плановому управлению комитета развития туризма провинции Хайнань:
Наша провинция специализируется как раз на туристическом бизнесе. И правительство Китая, можно сказать, благословило нас на развитие именно этого бизнеса. Сейчас Хайнань является всемирно известным туристическим островом.

Туристический потенциал китайской провинции Хайнань представили в Минске-5

Виталий Грицевич, заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Мы видим, что сотрудничество носит двусторонний характер. Получается, благодаря этому году все больше и больше мы узнаем про китайские отдельные регионы. Именно это сотрудничество на уровне регионов: китайских провинций и наших областей тоже дает свое сотрудничество.

Туристический потенциал китайской провинции Хайнань представили в Минске-7

Оздоровительный туризм в Хайнани известен всему миру. Эта отрасль давно высоко развита и уже опережает по популярности традиционный туризм. Курорты острова располагают развитой инфраструктурой.

Туристический потенциал китайской провинции Хайнань представили в Минске-9

Туристический потенциал китайской провинции Хайнань представили в Минске-11

Туристический потенциал китайской провинции Хайнань представили в Минске-13

Туристический потенциал китайской провинции Хайнань представили в Минске-15

Туристический потенциал китайской провинции Хайнань представили в Минске-17

Туристический потенциал китайской провинции Хайнань представили в Минске-19

Туристический потенциал китайской провинции Хайнань представили в Минске-21

Туристический потенциал китайской провинции Хайнань представили в Минске-23

Туристический потенциал китайской провинции Хайнань представили в Минске-25

# Туризм # Экономика # Чжоу Аньвэй # Виталий Грицевич # Фотофакт

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