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В Беларуси для многодетных семей введено без малого 500 тысяч квадратов жилья

02 сентября 2021 19:06
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Новости Беларуси. В стране построили 2 миллиона квадратных метров жилья. Почти половина из них – для нуждающихся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси для многодетных семей введено без малого 500 тысяч квадратов жилья-1

Для многодетных семей введено без малого 500 тысяч квадратов жилья, индивидуальных жилых домов – почти миллион квадратов и 74 тысячи квадратных метров арендного жилья. Уровень рентабельности в строительной отрасли вырос до 8,5 %. В соответствии с госпрограммой до 2025 года планируется поэтапно увеличить объемы строительства общей площади жилья, в том числе с господдержкой, арендного и электродомов.

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# Государственная политика в области жилищного строительства # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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