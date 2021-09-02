В Беларуси для многодетных семей введено без малого 500 тысяч квадратов жилья

Новости Беларуси. В стране построили 2 миллиона квадратных метров жилья. Почти половина из них – для нуждающихся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для многодетных семей введено без малого 500 тысяч квадратов жилья, индивидуальных жилых домов – почти миллион квадратов и 74 тысячи квадратных метров арендного жилья. Уровень рентабельности в строительной отрасли вырос до 8,5 %. В соответствии с госпрограммой до 2025 года планируется поэтапно увеличить объемы строительства общей площади жилья, в том числе с господдержкой, арендного и электродомов.