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Новости экономики за 02.09.2021

02 сентября 2021 19:12
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Новости Беларуси. Какая белорусская продукция пришлась по вкусу на китайском рынке? Как мировые цена на нефть отреагировали на встречу ОПЕК+? И какой город возглавил рейтинг самых дорогих на планете?

С деловым обзором Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ФОНД СТАЛ РЕЗИДЕНТОМ ПВТ

Евразийский индустриальный фонд, созданный государствами Евразийского экономического союза, стал резидентом белорусского Парка высоких технологий. Государства определили уполномоченные органы и назначили национальных операторов сети, органы ЕЭК приняли необходимые нормативные акты, в том числе техническое задание по реализации проекта. В 2020 году государства ЕАЭС создали Международный евразийский индустриальный фонд, который будет совместно реализовывать этот проект. Он позволит нарастить производственный потенциал по выпуску инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью. Производители смогут не только находить контрагентов для реализации продукции, но и продвигать свои технологии. На эти цели из бюджета комиссии выделено более 150 миллионов российских рублей.

Беларусь поставила в Китай молочной сыворотки на 2 миллиона долларов

Новости экономики за 02.09.2021-1

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ПАДАЮТ ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ ОПЕК+ ПЛАНОВО НАРАЩИВАТЬ ДОБЫЧУ

По итогам встречи ОПЕК+ нефтяные цены снижаются. Так, котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на Лондонской бирже опустились до 71 доллара за баррель. Котировки снизились из-за решения ОПЕК+ сохранить текущий план по увеличению нефтедобычи на 400 тысяч баррелей в сутки в месяц. Для России план ОПЕК+ означает возможность увеличить добычу на 100 тысяч баррелей в сутки в сентябре и октябре. Двигаясь такими темпам, к маю 2022 года можно выйти на докризисный уровень добычи.

В Беларуси для многодетных семей введено без малого 500 тысяч квадратов жилья

Новости экономики за 02.09.2021-4

НАЗВАН САМЫЙ ДОРОГОЙ ГОРОД МИРА

Китайский Шанхай возглавил рейтинг самых дорогих городов мира по итогам 2020 года, опередив Токио и сместив бывшего лидера, Гонконг, на третье место. В Шанхае авиабилеты бизнес-класса подорожали на 82 %, а цены на номера в отелях – на 15 %. Среди регионов мира самым дорогим называют Азию. Одной из причин успеха восточных стран стало быстрое восстановление экономик после пандемии.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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