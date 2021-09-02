Новости экономики за 02.09.2021

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С деловым обзором Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ФОНД СТАЛ РЕЗИДЕНТОМ ПВТ

Евразийский индустриальный фонд, созданный государствами Евразийского экономического союза, стал резидентом белорусского Парка высоких технологий. Государства определили уполномоченные органы и назначили национальных операторов сети, органы ЕЭК приняли необходимые нормативные акты, в том числе техническое задание по реализации проекта. В 2020 году государства ЕАЭС создали Международный евразийский индустриальный фонд, который будет совместно реализовывать этот проект. Он позволит нарастить производственный потенциал по выпуску инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью. Производители смогут не только находить контрагентов для реализации продукции, но и продвигать свои технологии. На эти цели из бюджета комиссии выделено более 150 миллионов российских рублей.

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