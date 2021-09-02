Беларусь поставила в Китай молочной сыворотки на 2 млн долларов

Новости Беларуси. Глубокский молочноконсервный комбинат поставил в Китай сыворотки на 2 миллиона долларов с начала 2021 года. Теперь практически весь объем сырья уходит на этот экспортный рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае больше предпочитают сырье. Консервы и продукты глубокой переработки в этой стране берут неохотно из-за особых гастрономических предпочтений. Белорусское предприятие производит сыворотку круглогодично, в среднем получается около 800 тонн в месяц. В планах завода осваивать японский и вьетнамский рынки, куда уже отгрузили несколько партий сыворотки.