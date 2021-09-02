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Беларусь поставила в Китай молочной сыворотки на 2 млн долларов

02 сентября 2021 19:03
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Новости Беларуси. Глубокский молочноконсервный комбинат поставил в Китай сыворотки на 2 миллиона долларов с начала 2021 года. Теперь практически весь объем сырья уходит на этот экспортный рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Беларусь поставила в Китай молочной сыворотки на 2 млн долларов-1

В Китае больше предпочитают сырье. Консервы и продукты глубокой переработки в этой стране берут неохотно из-за особых гастрономических предпочтений. Белорусское предприятие производит сыворотку круглогодично, в среднем получается около 800 тонн в месяц. В планах завода осваивать японский и вьетнамский рынки, куда уже отгрузили несколько партий сыворотки.

Больше новостей за 2 сентября читайте здесь.

# Экспорт # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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