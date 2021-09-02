Владимир Макей о западном бизнесе в Беларуси: «Существует абсолютный интерес к продолжению сотрудничества»

Новости Беларуси. Санкционную риторику не всегда поддерживает европейский бизнес. Но деловые партнеры Старого Света вынуждены считаться с порой неразумным мнением еврочиновников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

И мы понимаем, что бизнес будет обращать внимание на какие-то политические установки своего руководства, но, должен сказать вам откровенно, существует абсолютный интерес к продолжению сотрудничества с Беларусью по торгово-экономическому направлению. Мы видим это, более того, мы поддерживаем контакты с соответствующими структурами. Мы уверены, что рано или поздно правда восторжествует, и бизнес тоже, исходя из своих интересов, сыграет свою роль в восстановлении нормального торгово-экономического и иного взаимодействия между нашими государствами.

Владимир Макей о введении Польшей режима ЧС на границе с Беларусью: «Это следствие политики самого же Европейского союза»

Владимир Макей с журналистами пообщался во время открытия выставки, приуроченной ко Дню белорусской письменности. В залах Национального исторического музея представлена коллекция письменных приборов от известного историка и публициста Владимира Лиходедова.