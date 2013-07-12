В Беларуси будут решены главные вопросы, связанные с затягиванием сроков сдачи объектов и увеличением стоимости квадратного метра

Новости Беларуси. Соотношение количества строителей и представителей административно-управленческого аппарата нужно урегулировать, а финансовые гарантии заказчика и подрядчика должны быть обоюдными. Такое мнение прозвучало на очередном заседании рабочей группы по проблемным вопросам в строительной отрасли. Всё это поможет решить главные вопросы, связанные с затягиванием сроков сдачи объектов и увеличением стоимости квадратного метра.
В этой «истории о потерянном времени» сегодня хэппи-энд. Вместо долгостроев — новостройки, вопрос с «несчастливой тройкой» в минском Сухарево решён. А ведь когда-то проблема сверхнормативных сроков здесь стояла особенно остро.
Александр Жук, директор КУП «УКС Администрации Фрунзенского района Минска»:
Из-за того, что период строительства попал на кризисный 2011 год, стоимость и сроки строительства были сдвинуты.
Сегодня судьба домов известна: УКС полностью укладывается в сроки. Пусть пока и без полного финансирования, но один из объектов уже введён. В ближайшие летние месяцы в соседние новостройки тоже переедут будущие жильцы.
Ну а эта стройка — анти-рекордсмен. Договор на строительство социального дома по льготному кредиту был заключён еще в 2010-ом. Сдать высотку должны были через год. Однако вместо новых квартир дольщикам предложили новые условия. Цена в три раза выше, сроки — на год длиннее.
Алексей Почкайло, член ЖСПК №853 Минска:
Весь 12-й год стройка стояла. Нас в декабре 12-го года собрали и заставили перенести срок.
От районной власти ответ один и тот же: стройка идет по графику. Хотя, как убеждают будущие, по их надеждам, жильцы, строителей здесь за все эти годы они видели не часто. Да и цену метра управление капстроительства меняло, как и сроки, три раза. Причина — рост стоимости стройматериалов и маленькая зарплата строителей.
Наталья Кудина, член ЖСПК №853 Минска:
Откуда эта цена? Никто нам расчет не дал.
Предложения по решению всех вопросов строительной отрасли звучали на очередном собрании рабочей группы. Говорили и о фактах коррупционных преступлений, и о «цене вопроса», и об обоюдных финансовых гарантиях заказчика и подрядчика. С отчётом заслушали и Гомельскую область.
Андрей Кобяков, Глава Администрации Президента Беларуси, председатель рабочей группы по проблемным вопросам в строительной отрасли:
Одно из ключевых предложений Гомельского облисполкома — вернуться к лицензированию, то есть подтверждению соответствия способности и квалификации участников строительного процесса. Может быть, не требует наличия денежных средств, ресурсов, авансирования там на 30%. Достаточно того, чтобы заказчик и подрядчик могли друг с другом расстаться так, чтоб потерпевшая сторона ничего не потеряла.
Только в списке Гомельского зампреда — 38 проблемных домов. Из них пока ввели лишь 15. Среди насущных проблем — вопрос строительства домов для льготников. Потянуть настолько дорогой квадратный метр люди зачастую не могут.
Андрей Кобяков, Глава Администрации Президента Беларуси, председатель рабочей группы по проблемным вопросам в строительной отрасли:
Вы не планируйте строительство домов там, где льготники должны платить больше, чем им положено. Вы понимаете, что вы заранее обрекаете дом на долгострой, на рваное финансирование и на лихорадочный поиск денег, каким образом закрыть эту ситуацию. Есть 2 выхода: удешевление серий (если есть серия за 5 миллионов, значит, надо делать и другие, вписывать в эти 5 миллионов), второе – разбавьте льготников теми людьми, котрые ими не являются.
Среди насущных вопросов — ещё и необходимость чёткой структуры стройорганизаций. Например, нормативы по соотношению количества строителей и представителей административно-управленческого аппарата зачастую не соблюдаются. Только в Минске это соотношение три к двум. Урегулировать этот вопрос Глава Администрации поручил до 1 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К слову, с 1 июля все строительные проблемы буквально на поверхности.
Свою работу начал телефон доверия. Со своими вопросами можно обращаться в будний день с 8.30 до 17.30 по телефону 8-017-2-100-190.