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Аграрии Брестской области одними из первых в республике начали уборочную кампанию

10 июля 2013 17:13
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Новости Беларуси. Аграрии Брестской области одними из первых  в республике начали битву за урожай. В хозяйствах  полным ходом идет уборка озимого ячменя.  Уже пройдено почти 60% площадей, намолочено 18 тысяч тонн зерна. В некоторых районах региона  приступили к уборке озимого рапса. 

Любовь к работе в поле у Владимира Резановича в крови: сын комбайнера, сам  уже в 16 лет вышел на страду. Свою работу хлебороб считает сложной, но уверяет: 

Владимир  Резанович, комбайнер СПК «Остромечево»:
Охота-то до уборки, конечно, есть. Она  и должна быть. Если охоты не будет, то какая уборка?

Комбайнеры проводят в поле по 8-10 часов.  За руль садятся как только сходит роса. Обед тоже, что называется, без отрыва от производства - прямо на поле. Нагрузка значительная, но  для опытных хлеборобов  это   только разминка перед массовой уборкой урожая.  

Василий Костюк, агроном участка  СПК «Остромечево»:
Все неплохо подготовились. Вчера экипажи  понамолачивали по 35-40  тонн за пару часов. В принципе, неплохое начало. Настроение нормальное у людей и  техника готова.

В СПК «Остромечево» на трудности жаловаться не привыкли: несмотря на аномально снежную зиму,   урожай обещают не хуже предыдущего. Сегодня с гектара земли здесь намолачивают больше 45 центнеров зерна.  Главное, уверяют, аграрии, что бы сейчас   погода не подвела.  

Олег Бурак,  главный агроном СПК «Остромечево»:
Зерно выполненное налилось, но вот эта последние дни жара, которая установилась, конечно, если она будет продолжаться, то может негативно сказаться.  Зерно раньше времени созреет, может стать щуплым, потерять в весе.

Первые дни уборочной  особенно важны: проверку перед «большой» работой проходит не только техника. От первых результатов зависит настроение   земледельцев на весь период сбора урожая. 

Такие же надежды  - во всех хозяйствах региона.  В некоторых районах области уже приступили к уборке озимого рапса.  Если погодные условия не внесут существенных корректив, уже через   5-7 дней аграрии  Брестчины планируют начать массовую уборку урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Уборочная кампания

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