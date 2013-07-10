Аграрии Брестской области одними из первых в республике начали уборочную кампанию

Новости Беларуси. Аграрии Брестской области одними из первых в республике начали битву за урожай. В хозяйствах полным ходом идет уборка озимого ячменя. Уже пройдено почти 60% площадей, намолочено 18 тысяч тонн зерна. В некоторых районах региона приступили к уборке озимого рапса.

Любовь к работе в поле у Владимира Резановича в крови: сын комбайнера, сам уже в 16 лет вышел на страду. Свою работу хлебороб считает сложной, но уверяет:

Владимир Резанович, комбайнер СПК «Остромечево»:

Охота-то до уборки, конечно, есть. Она и должна быть. Если охоты не будет, то какая уборка?

Комбайнеры проводят в поле по 8-10 часов. За руль садятся как только сходит роса. Обед тоже, что называется, без отрыва от производства - прямо на поле. Нагрузка значительная, но для опытных хлеборобов это только разминка перед массовой уборкой урожая.

Василий Костюк, агроном участка СПК «Остромечево»:

Все неплохо подготовились. Вчера экипажи понамолачивали по 35-40 тонн за пару часов. В принципе, неплохое начало. Настроение нормальное у людей и техника готова.

В СПК «Остромечево» на трудности жаловаться не привыкли: несмотря на аномально снежную зиму, урожай обещают не хуже предыдущего. Сегодня с гектара земли здесь намолачивают больше 45 центнеров зерна. Главное, уверяют, аграрии, что бы сейчас погода не подвела.

Олег Бурак, главный агроном СПК «Остромечево»:

Зерно выполненное налилось, но вот эта последние дни жара, которая установилась, конечно, если она будет продолжаться, то может негативно сказаться. Зерно раньше времени созреет, может стать щуплым, потерять в весе.

Первые дни уборочной особенно важны: проверку перед «большой» работой проходит не только техника. От первых результатов зависит настроение земледельцев на весь период сбора урожая.

Такие же надежды - во всех хозяйствах региона. В некоторых районах области уже приступили к уборке озимого рапса. Если погодные условия не внесут существенных корректив, уже через 5-7 дней аграрии Брестчины планируют начать массовую уборку урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.