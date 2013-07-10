Новости Беларуси. «Молочные перспективы». Модернизацию молочно-товарных комплексов в Копыльском районе завершат до 1 сентября.

На реконструкцию 24 ферм планируют израсходовать 270 миллиардов рублей. 4 обновленных блока уже работают. Здесь существенно улучшилась производительность и качество молока.

В хозяйстве «Жилихово» завершается модернизация молочно-товарной фермы. В перспективе это будет современный комплекс. Ручной труд сведут к минимуму. Если сейчас за 400 коровами ухаживают 10 операторов, то уже осенью, благодаря новейшим технологиям, с таким объемом легко справятся три специалиста. После модернизации, существенно уменьшатся и расходы на содержание скота, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.