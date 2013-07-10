Польские и белорусские бизнесмены обсудили проекты, наиболее выгодные для сотрудничества

Новости Беларуси. Польские и белорусские бизнесмены обсудили 10 июля проекты, наиболее выгодные для сотрудничества. Выяснилось, что обеим сторонам есть что предложить. Наибольший интерес вызвали сразу несколько направлений: сельское хозяйство, машиностроение и перерабатывающая промышленность.

Андрей Каспшык, генеральный директор завода по переработке овощей и фруктов:

Моя компания ищет здесь дистрибьютора, чтобы предложить замороженные продукты. Если все сложится хорошо, то через пару лет построим здесь логистическую базу, а, возможно, и завод, который будет перерабатывать в том числе и белорусскую агропродукцию.

Веслав Покладэк, первый советник посольства Республики Польша в Республике Беларусь:

Сюда приехали предприниматели среднего, малого бизнеса. В основном ищут партнеров или для покупки-продажи, или для дистрибьюторских отношений, или даже для инвестиционных проектов.

Бета Лозиньска, директор отдела экономики Великопольского воеводства:

Инициаторами такой встречи стали польские бизнесмены. Они сами попросили нас организовать мероприятие в Беларуси. И интерес действительно оказался очень большим. Из Польши приехали около 20 предпринимателей. Эта наша первая встреча, но, думаю, не последняя.

Встреча объединила десятки бизнесменов. Для каждого из них это возможность найти новых партнеров и расширить круг своей деятельности. В числе участников встречи оказались как представители крупных заводов, так и малого бизнеса с частным капиталом, сообщили в программе .

Эдуард Яблонский, главный инженер завода:

Заинтересованность польской стороны проявляется, четко видно, что они действительно готовы работать с белорусскими предприятиями. У нас программа модернизации есть до 2020 года. Часть польских фирм занимается этими проблемами. Есть общие точки соприкосновения. Я думаю, в дальнейшем мы будем с ними работать.

Александр Калачик, директор транспортно-экспедиционного предприятия:

Есть интересные товары, которые поставляет польская сторона, которая, может быть, не в полном объеме присутствует на нашем рынке. Наши страны граничат, поэтому здесь проще. И в общении здесь, наверное, меньше препятствий.