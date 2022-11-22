Новости экономики на РТР-Беларусь за 22.11.2022

Новости Беларуси. С кем из своих кредиторов Беларусь рассчитывается в рублях? Как обстоят дела с переориентацией отечественного экспорта? И граждане каких стран ЕАЭС самые мобильные? Подробности -- прямо сейчас в нашем экономическом обзоре в программе « Беларусь.Новости » на РТР-Беларусь.

По долгу Товарно-кредитной корпорации США Беларусь будет расплачиваться в национальной валюте Это указано в совместном постановлении правительства и Нацбанка, которое официально вступило в силу. Мера принята для своевременного погашения внешнего займа, привлеченного от американского субъекта. В списке организаций, с которыми Беларусь рассчитывается по кредитам в рублях, уже четыре позиции. Кроме Товарно-кредитной корпорации США, в перечень вошли Европейский и Международный банки реконструкции и развития, а также Северный инвестиционный банк.

Белорусские организации успешно справляются с переориентацией внешнеторговых путей На сегодня из потерянного шестимиллиардного рынка Европы удалось восстановить пять миллиардов за счет новых клиентов из России и Китая. Большие изменения произошли в логистической сфере. Главным хабом для перевалки отечественных грузов в условиях экономического давления стала Россия. Здесь в нашем распоряжении мощности 14 портов. За январь-сентябрь транзит белорусских товаров через российские гавани вырос более чем вдвое. Движение по дорогам Западной Европы для перевозчиков из Союзного государства запрещено, поэтому отечественные компании стали активнее работать с азиатскими партнерами. В разы увеличился спрос на перевозки из Беларуси в Турцию, Грузию. Гораздо чаще стали возить в нашу страну товары из Узбекистана, Армении, Казахстана. Ожидается, что сообщение с Азией будет расти: страны ШОС активно развивают свой транзитный потенциал, создают региональные транспортные коридоры, развивают инфраструктуру.

Беларусь вошла в тройку стран ЕАЭС с наибольшей мобильностью населения Этот показатель определяется через количество пассажиро-километров общественного транспорта на среднего гражданина в год. За восемь месяцев в Беларуси уровень мобильности подрос и составил 1 447 пассажиро-километров на человека. Чаще, чем в нашей стране, люди совершают поездки только в Казахстане и России. В целом, в странах ЕАЭС показатель мобильности устойчиво растет. После пандемии открываются границы, увеличивается трудовая миграция и люди все активнее пользуются транспортом.