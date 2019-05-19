Беларусь и Россия согласовали проект дорожной карты по урегулированию ситуации с нефтью

Новости Беларуси. Документ предусматривает обеспечение российским сырьем отечественных НПЗ и возобновление транзита в Европу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Документ предусматривает обеспечение российским сырьем отечественных НПЗ и возобновление транзита в Европу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Ляшенко: по заверениям российской стороны в семидневный срок одна нитка нефтепровода на Адамово заработает
Известно, что белорусская сторона уже начала действовать в рамках проекта. Ожидается, что в ближайшее время объем поставки нефти увеличится на «Нафтан». Завод готов принимать больше сырья для переработки.
«Нафтан» выставляет претензии российским компаниям. Комментарий заместителя гендиректора
20 мая специально созданная рабочая группа должна представить первые результаты оценки убытков из-за «грязной» российской нефти. Согласовываются и способы компенсации.