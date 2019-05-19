Беларусь и Россия согласовали проект дорожной карты по урегулированию ситуации с нефтью

Новости Беларуси. Документ предусматривает обеспечение российским сырьем отечественных НПЗ и возобновление транзита в Европу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Ляшенко: по заверениям российской стороны в семидневный срок одна нитка нефтепровода на Адамово заработает

Известно, что белорусская сторона уже начала действовать в рамках проекта. Ожидается, что в ближайшее время объем поставки нефти увеличится на «Нафтан». Завод готов принимать больше сырья для переработки.