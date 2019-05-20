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Первые оценки убытков из-за поставок некачественной российской нефти назовут 20 мая

20 мая 2019 06:40
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Новости Беларуси. Первые результаты оценки убытков из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» станут известны сегодня, 20 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их представит созданная на минувшей неделе рабочая группа Беларуси и России. Эксперты оценивают не только ущерб от инцидента, предстоит определить и способы компенсации. Известно, что специалисты обсуждают несколько вариантов.

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К ситуации вокруг некачественной российской нефти на этой неделе вернутся и премьеры двух стран. Этот вопрос внесен в повестку встречи Сергея Румаса и Дмитрия Медведева, которая пройдет в Москве.

Напомним, проблемы с сырьем возникли в середине апреля. Российская сторона признала, что в поставляемой нефти повышено содержание хлоридов.

Первые оценки убытков из-за поставок некачественной российской нефти назовут 20 мая-1

# Нефть в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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