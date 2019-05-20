Первые оценки убытков из-за поставок некачественной российской нефти назовут 20 мая

Новости Беларуси. Первые результаты оценки убытков из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» станут известны сегодня, 20 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их представит созданная на минувшей неделе рабочая группа Беларуси и России. Эксперты оценивают не только ущерб от инцидента, предстоит определить и способы компенсации. Известно, что специалисты обсуждают несколько вариантов.

«Расхлябанность и разболтанность на территории России». Александр Лукашенко высказался о нефтяном вопросе

К ситуации вокруг некачественной российской нефти на этой неделе вернутся и премьеры двух стран. Этот вопрос внесен в повестку встречи Сергея Румаса и Дмитрия Медведева, которая пройдет в Москве.

Напомним, проблемы с сырьем возникли в середине апреля. Российская сторона признала, что в поставляемой нефти повышено содержание хлоридов.