От госпрограмм к коммерческому кредитованию. Как прошел День финансовых институтов в Минске

Новости Беларуси. В экономику Беларуси в январе-марте вложено 3 миллиарда долларов иностранных инвестиций, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Более 80 % – прямых. И это только в реальный сектор, без учета банков. В топ-3 крупнейших инвесторов – Россия, Великобритания, Кипр. Намерение участвовать в новых проектах высказали и международные финансовые организации, такие как Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития. Интерес инвесторов к Беларуси растет, подтверждение тому – День финансовых институтов, который на неделе прошел в Минске. Его участники – более 100 ключевых партнеров из Восточной и Западной Европы, Азии.

Уже традиция: в мае «Беларусбанк» проводит День финансовых институтов. Этот второй по счету. Интерес к мероприятию растет. Впечатляет и география участников – от Чехии, Италии, Франции, Германии и России до Казахстана и Китая.

Здесь собрались эксперты инвестиционного, финансового и экономического профилей: представители зарубежных банков, предприятий, экспортных агентств.

У одних есть идеи, у других – возможность их поддержки. А в формате «без галстуков» дело, как известно, идет быстрее. В центре внимания итоги и перспективы. Более 2 миллиардов долларов «Беларусбанк» привлек в экономику в 2018 году. Благодаря этим вложениям реализуются сегодня крупнейшие инвестиционные проекты.

Виктор Ананич, председатель правления Беларусбанка:

Достаточно крупные проекты сегодня реализованы благодаря сотрудничеству с нашими зарубежными партнерами. В основном это цементная отрасль, деревообработка, проект по «Славкалию», проекты, которые сегодня реализовываются в машиностроении, металлургии.

«Беларусбанк» от госпрограмм переходит к коммерческому кредитованию. Идет диверсификация кредитного портфеля, что позволит предложить более доступные кредиты для реализации предпринимательских инициатив.

Потенциальные инвесторы отмечают благоприятный климат для вложений. Уже идет проработка совместных проектов в сфере энергетики, транспорта, промышленности, а также активная поддержка малого и среднего бизнеса.

Александр Пивоварский, глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Беларуси:

За 10-15 лет появилось много интересных компаний, мы хотим их поддержать, хотим с ними работать. В стране очень хорошая инфраструктура, это очень важно для инвесторов, ведь можно в любом регионе построить что-то, открыть, легко туда добраться.