Помогают становиться мамами – почему работа акушером считается удивительной и редкой профессией?

К нам едут не только лечиться, но и рожать. Это высочайший уровень доверия, когда белорусским специалистам вверяют в руки здоровье ребенка, а в наших врачах в этом плане можно не сомневаться. Уровень детской смертности – один из самых низких в мире, как и материнский. В Беларуси выхаживают младенцев с экстремально низкой массой тела и в целом стараются создать все условия и мамам (будущим и настоящим), и новорожденным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В этом процессе многое ложиться на акушерок. Удивительная и достаточно редкая профессия. Всего в Беларуси более четырех тысяч таких специалистов, которые помогают врачам и в момент родов, и после. Они ухаживают и заботятся о младенцах с первых минут их жизни и не забывают о мамах, которым зачастую приходится нелегко и физически, и эмоционально. С уникальными специалистами и их подопечными пообщались наши корреспонденты.

Алиция Барба уже с благодарностью улыбается старшей акушерке Галине Ромейко. Заботливый медик была рядом в родзале, помогла молодой маме справиться с эмоциями и появиться здоровому малышу на свет. Теперь Алиция точно знает, сколько весит счастье – 3 килограмма 100 граммов. Алиция Барба:

Очень хорошее отношение, очень помогали. Если бы не они, то было бы очень тяжело. Медперсонал культурный, все на высшем уровне. Все очень понравилось. За вторым, если решусь, приеду снова сюда. Возвращаться за вторым и третьим малышом здесь уже тренд среди рожениц. В Лидской райбольнице уверены: это лучший комплимент. Тем более, сегодня клинику не сравнить с тем, что было еще 28 лет назад. Галина вспоминает: полагаться приходилось на медицинское чутье, часто не хватало специализированного оборудования.

Галина Ромейко, старшая акушерка Лидской центральной районной больницы:

Когда мы начинали, ничего не было, а сейчас у нас появился фетальный монитор, где мы можем писать сердцебиение в утробе матери. Он же выдает показатели женщины: давление, пульс, сердце, движение плода. Старшую акушерку в родзал вызывают лишь на сложные случаи. Она умеет найти подход к любой женщине, а это самое главное в такой ответственный момент.

Профессия акушерки – это дарить жизнь, принимать ее в родзале. Это маленькие детки, которых хочется тут же и обнять.

Практические навыки в Могилевском медколледже отрабатывают на роботах-симуляторах. Настолько реалистичных, что предусматривают любые жизненные сценарии и наглядно демонстрируют, к чему может привести даже малейшая ошибка. Валерия Ситница, заведующая симуляционной лабораторией Могилевского медицинского колледжа:

Сам процесс родов настолько сложен эмоционально и психологически не только для женщин, но и для акушеров-гинекологов. И в наших клинических ситуациях мы формируем, первое – это стрессоустойчивость, второе – это командное взаимодействие.

Современное оборудование, инновационные подходы – на первый взгляд и не скажешь, что медколледжу больше века. Именно здесь находилась одна из первых в Российской империи школ для повивальных бабок. И тогда учебное заведение было во многом революционным – выпускницы разъезжались по деревням и селам, их знания спасли ни одну жизнь. Акцент на практикоориентированность сохраняется и сейчас. Большинство выпускников без страха и розовых очков идут на свое первое рабочее место.