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В Беларуси отмечается День медицинских работников

15 июня 2025 18:04
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15 июня в Беларуси отмечают День медицинских работников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Праздник особый, ведь врачам мы доверяем самое ценное, что есть у человека, – свою жизнь и здоровье. А потому и в эту профессию приходят особые люди, готовые прийти на помощь в любое время суток, часто жертвуя отдыхом и личным временем. Согласитесь, пойти на такое может далеко не каждый, но такие люди среди нас есть, и это определенно радует.

В Беларуси отмечается День медицинских работников-2

По данным Белстата, в системе здравоохранения более 56 тысяч врачей и 123 тысяч средних медработников. В нашей стране действует более полутысячи больниц и около трех тысяч поликлиник, где могут оказать квалифицированную помощь. В 2024 году в Беларуси провели около 900 тысяч операций, в том числе по пересадке сердца, печени, почек.

Нашим врачам доверяют и иностранные граждане: в 2024 году в Беларусь за медпомощью обратились жители из 157 стран.

# Медицина

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