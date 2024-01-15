В 2023 году белорусы чаще выбирали депозиты в национальной валюте

В 2023 году белорусы чаще открывали депозиты в белорусских рублях и реже – в иностранной валюте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За год объем срочных рублевых депозитов физлиц в белорусских банках увеличился на четверть или на 1 миллиард 600 миллионов рублей. Только за последний месяц прошлого года вкладчики положили на счета без малого 200 миллионов рублей. В то же время объем срочных депозитов населения в иностранной валюте в долларовом эквиваленте за 2023 год сократился на 627 миллионов. В том числе в декабре снижение составило более 34 миллионов долларов.