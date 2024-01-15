Таджикистан хочет создать в Минске свой торговый дом

Минску и Душанбе нужно потрудиться, чтобы вернуть экономические отношения на приемлемый уровень. Об этом 15 января заявил Александр Лукашенко во время переговоров с послом Таджикистана в Беларуси. Он стал первым зарубежным дипломатом, которого в новом году глава государства принял во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Проблем громадье, задач такое же количество». Лукашенко встретился с послом Таджикистана

Да, у нас сложилось положительное сальдо. Но общая цифра все же не в полной мере отражает перспективу двусторонних отношений. После встречи с Президентом посол поделился своим видением совместного взаимодействия. Так, одна из идей – создание торгового дома Таджикистана в Беларуси.

Бахтовар Сафарзода, Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси:

Есть хорошие проекты о создании многофункционального центра, комплекса в Минске, что способствовало бы координации бизнес-кругов Беларуси и Таджикистана. Увы, сейчас действительно есть некоторые моменты, что прямого контакта между бизнес-кругами и торговыми представителями Беларуси и Таджикистана не существует. Мы хотим создать многофункциональный торговый комплекс. Для представителей обеих стран данный комплекс служил бы координационным центром для направления своих товарооборотов.