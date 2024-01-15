Строительная отрасль Беларуси демонстрирует положительную динамику

Положительную динамику показывает строительная отрасль Беларуси. Результаты за 2023 год позитивные, планы на этот – наращивать качество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По ряду позиций в 2023-м достигнуты исторические максимумы. Например, цемент поставлен в Россию в прошлом году в объеме более 2 миллионов тонн. За последние годы в условиях санкционных ограничений удалось найти новые рынки сбыта и потребителей. Результаты есть в строительстве и монтажных работах.

Так, по информации Минстройархитектуры, темп роста экспорта по этому направлению за 11 месяцев 2023-го составил около 107 % к уровню 2022 года. На выполнение доведенных показателей по стране влияет качественная работа каждого сотрудника.