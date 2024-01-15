Прямой эфир

Строительная отрасль Беларуси демонстрирует положительную динамику

15 января 2024 07:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Положительную динамику показывает строительная отрасль Беларуси. Результаты за 2023 год позитивные, планы на этот – наращивать качество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительная отрасль Беларуси демонстрирует положительную динамику-1

По ряду позиций в 2023-м достигнуты исторические максимумы. Например, цемент поставлен в Россию в прошлом году в объеме более 2 миллионов тонн. За последние годы в условиях санкционных ограничений удалось найти новые рынки сбыта и потребителей. Результаты есть в строительстве и монтажных работах.

Так, по информации Минстройархитектуры, темп роста экспорта по этому направлению за 11 месяцев 2023-го составил около 107 % к уровню 2022 года. На выполнение доведенных показателей по стране влияет качественная работа каждого сотрудника.

# Строительство # Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси меняются правила предоставления кредитов
15 января 2024 06:49

В Беларуси меняются правила предоставления кредитов

Резиденты «Великого камня» экспортируют продукции на 130 млн долларов за 2024-й – глава администрации парка
14 января 2024 17:29

Резиденты «Великого камня» экспортируют продукции на 130 млн долларов за 2024-й – глава администрации парка

Нацбанк скорректировал условия выдачи кредитов
13 января 2024 10:46

Нацбанк скорректировал условия выдачи кредитов