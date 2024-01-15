Новости экономики за 15.01.2023

2024 год объявлен в Беларуси Годом качества. Это касается не только экономики и производства, но и тех сфер, которые влияют на качество жизни каждого белоруса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зарплаты, пенсии, пособия – чем они выше, тем более высокий уровень жизни могут позволить себе те, кто их получает. Рост зарплат позволяет увеличивать банковские сбережения.

Об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской.

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА В СТРАНЕ ЗА 5 ЛЕТ ВЫРОСЛА В ПОЛТОРА РАЗА