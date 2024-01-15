Новости экономики за 15.01.2023
2024 год объявлен в Беларуси Годом качества. Это касается не только экономики и производства, но и тех сфер, которые влияют на качество жизни каждого белоруса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зарплаты, пенсии, пособия – чем они выше, тем более высокий уровень жизни могут позволить себе те, кто их получает. Рост зарплат позволяет увеличивать банковские сбережения.
Об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской.
МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА В СТРАНЕ ЗА 5 ЛЕТ ВЫРОСЛА В ПОЛТОРА РАЗА
Минимальная заработная плата в Беларуси за 5 лет выросла в полтора раза. В бюджетной отрасли работает 20 % от всех занятых в экономике страны. А «минималка» – это тот уровень зарплаты, ниже которой не может быть выплачено. Прежде всего это касается низкоквалифицированных сотрудников. Напомним, с 1 января 2024 года минимальная заработная плата выросла на 13 % до 626 рублей. На установление дополнительных стимулирующих выплат отдельным категориям работников из бюджета в прошлом году был направлен 1 миллиард рублей. Прибавку получили учителя, воспитатели, врачи, средний медицинский персонал, а также работники спортивной отрасли, социального обслуживания и культуры.
НА БЕЛОРУССКОЙ ТОВАРНОЙ БИРЖЕ ВПЕРВЫЕ КУПИЛИ ПАРТИЮ КИВИ
На белорусской товарной бирже впервые купили партию киви. Речь идет о закупке 40 тонн этой продукции. В торгах участвовали шесть компаний-поставщиков. Покупателем фруктов стало одно из ведущих отечественных предприятий пищевой промышленности. В прошлом году биржевые сделки по покупке и продаже овощей, фруктов, бакалеи и пищевого сырья регулярно совершали около 170 компаний. Самым большим спросом пользовались комплексные пищевые добавки. В плодоовощном направлении лидерами продаж были свежие персики, груши и репчатый лук.
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