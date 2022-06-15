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«Новый мир – новые возможности». Почему международный форум в Петербурге обещает стать одним из самых масштабных?

15 июня 2022 11:09
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Новую экономическую повестку формируют участники питерского форума. В условиях беспрецедентного внешнего давления бизнесу приходится искать варианты работы и новых партнеров, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. Участие в мероприятиях форума за три дня примут делегации порядка 70 стран, в том числе и Беларуси.

Наш корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко следит за работой площадки.

«Новый мир – новые возможности». Почему международный форум в Петербурге обещает стать одним из самых масштабных?-1

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
25-й раз Петербургский международный экономический форум начинает работу именно в эти дни, когда в городе на Неве можно наблюдать белые ночи. Сама природа располагает к плодотворному и без дневного лимита диалогу. Организаторы форума уже заявили, что юбилейная площадка станет одной из самых масштабных. Особенно на фоне предыдущего форума, когда пандемия внесла коррективы. Но площадка – 2022 намерена отыграть упущенные возможности, тем более экономическая ситуация подталкивает партнеров интенсивнее развивать сотрудничество.

Беларусь представляет довольно большая делегация, возглавляет ее первый вице-премьер Николай Снопков. А всего питерский форум собирает полтысячи участников, по крайней мере о своем участии заявили порядка 70 стран.

«Новый мир – новые возможности». Почему международный форум в Петербурге обещает стать одним из самых масштабных?-4

Обсуждают здесь новые горизонты взаимодействия. Речь идет и об импортозамещении, в частности в легкой промышленности. Ряд брендов, как известно, ушел с российского рынка. Но, как говорится, свято место пусто не бывает. Неслучайно девиз форума «Новый мир – новые возможности». Ставка на инвестиции, совместные разработки и развитие интеграционных моделей.

Мы продолжаем следить за событиями на Петербургском международном экономическом форуме. Впереди еще три дня работы.

# Беларусь-Россия # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Николай Снопков # Фотофакт

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