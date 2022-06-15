«Новый мир – новые возможности». Почему международный форум в Петербурге обещает стать одним из самых масштабных?

Новую экономическую повестку формируют участники питерского форума. В условиях беспрецедентного внешнего давления бизнесу приходится искать варианты работы и новых партнеров, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. Участие в мероприятиях форума за три дня примут делегации порядка 70 стран, в том числе и Беларуси.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

25-й раз Петербургский международный экономический форум начинает работу именно в эти дни, когда в городе на Неве можно наблюдать белые ночи. Сама природа располагает к плодотворному и без дневного лимита диалогу. Организаторы форума уже заявили, что юбилейная площадка станет одной из самых масштабных. Особенно на фоне предыдущего форума, когда пандемия внесла коррективы. Но площадка – 2022 намерена отыграть упущенные возможности, тем более экономическая ситуация подталкивает партнеров интенсивнее развивать сотрудничество.

Беларусь представляет довольно большая делегация, возглавляет ее первый вице-премьер Николай Снопков. А всего питерский форум собирает полтысячи участников, по крайней мере о своем участии заявили порядка 70 стран.