Белорусский бизнес отказывается от кредитования в евро и долларах

Новости Беларуси. Белорусский бизнес предпочитает кредитование в российских рублях. А вот заимствование в американской и европейской валютах буквально рухнуло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если в феврале банки выдали юрлицам кредиты на 439 млн долларов, то уже в марте это было всего 143 млн долларов. С евро все еще хуже. В марте бизнес одолжил у банков всего 85 млн. По сравнению с январем падение более чем в восемь раз.

Белорусские производители переориентируют поставки с европейского на российский рынок. Соответственно, кредиты в российских рублях стремительно пошли в рост. Если в январе 2022 года их было выдано на без малого 18 млрд, то в апреле это уже 64 млрд.