Прямой эфир

Белорусский бизнес отказывается от кредитования в евро и долларах

15 июня 2022 15:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусский бизнес предпочитает кредитование в российских рублях. А вот заимствование в американской и европейской валютах буквально рухнуло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский бизнес отказывается от кредитования в евро и долларах-1

Если в феврале банки выдали юрлицам кредиты на 439 млн долларов, то уже в марте это было всего 143 млн долларов. С евро все еще хуже. В марте бизнес одолжил у банков всего 85 млн. По сравнению с январем падение более чем в восемь раз.

Белорусские производители переориентируют поставки с европейского на российский рынок. Соответственно, кредиты в российских рублях стремительно пошли в рост. Если в январе 2022 года их было выдано на без малого 18 млрд, то в апреле это уже 64 млрд.

Больше новостей экономики за 15 июня читайте здесь.

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь участвует в Бразильском инвестиционном форуме BIF 2022
15 июня 2022 15:38

Беларусь участвует в Бразильском инвестиционном форуме BIF 2022

Президент Беларуси подписал Указ «О реализации калийных удобрений». Что меняется?
15 июня 2022 13:15

Президент Беларуси подписал Указ «О реализации калийных удобрений». Что меняется?

На Петербургском международном форуме белорусскую делегацию представляет Николай Снопков
15 июня 2022 07:42

На Петербургском международном форуме белорусскую делегацию представляет Николай Снопков