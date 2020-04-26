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Доставка лекарств, увольнение работников, арендные каникулы. Рассказываем про новый указ понятно

26 апреля 2020 17:38
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Новости Беларуси. Приняты меры по поддержке экономики. Президент подписал указ в пятницу, 24 апреля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Доставка лекарств, увольнение работников, арендные каникулы. Рассказываем про новый указ понятно-1

А накануне во Дворце Независимости состоялось большое совещание. Высшие должностные лица, губернаторы и помощники Президента – все они собрались, чтобы, по словам главы государства, всесторонне обсудить устойчивую работу экономики и социальной сферы.

Доставка лекарств, увольнение работников, арендные каникулы. Рассказываем про новый указ понятно-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Жизнь показала буквально через месяц-полтора, что мы оказались правы. Сейчас все говорят больше уже об экономике, о том, как будем жить дальше, о том, что 350 миллионов (то ли еще будет) людей будут в мире голодать. А я ведь полтора месяца тому назад ребром поставил вопрос. Сегодня уже никто не критикует за это. Сегодня все спохватились, что надо экономику поднимать (подробнее здесь).

Белорусская экономика работала и продолжает это делать. Да, произошло снижение темпа роста ВВП – в январе-марте не дотянули до 100 %. Но многие отрасли показывают плюс: те же строительство, деревообработка, фармацевтика. Правда, есть и те виды деятельности, которые просели по объективным причинам. На их поддержку и направлен подписанный в пятницу указ.

Доставка лекарств, увольнение работников, арендные каникулы. Рассказываем про новый указ понятно-7

Юлия Огнева, СТВ:
Итак, давайте подробнее. Ниже список отраслей, которые наиболее сильно пострадали от пандемии коронавируса. Как видите, в основном речь о сфере услуг. Здесь и торговля, и общепит, и туризм, и развлечения, и аренда. Есть и производители, например, легкая промышленность. Социальная сфера – образование, здравоохранение.

Доставка лекарств, увольнение работников, арендные каникулы. Рассказываем про новый указ понятно-10

Теперь, собственно, о мерах. Оценить их значимость по отдельности достаточно сложно – речь скорее о комплексном эффекте. Но все же есть послабления, особо значимые для бизнеса. Так, компаниям могут быть предоставлены налоговые каникулы с 1 апреля по 30 сентября. Предоставлять их или нет, будут решать местные власти. На это, кстати, особое внимание обратил глава государства на совещании в четверг, 23 апреля.

Доставка лекарств, увольнение работников, арендные каникулы. Рассказываем про новый указ понятно-13

Александр Лукашенко:
Если мы будем денежные средства какие-то выделять стране для экономики – эти денежные средства делить будут губернаторы, они этого захотели. Они этого потребовали. Они говорят: мы сами разберемся, или магазин поддерживать, или химволокно, или какое-то ковровое предприятие. Они правы, им виднее там, если мы будем эти средства кому-то выделять. Мы не должны из Минска чайной ложкой или столовой делить эти деньги, кому что достанется (подробнее здесь).

Помимо налоговых каникул, вводятся каникулы арендные, а также мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы. Частным арендодателям рекомендуется предоставлять отсрочку, а также уменьшать размер арендной платы. ИП смогут перейти на иные режимы налогообложения и перерасчета единого налога, если временно не работают.

Доставка лекарств, увольнение работников, арендные каникулы. Рассказываем про новый указ понятно-16

Также есть новшества для работников и нанимателей. Последние получили право изменять условия труда работника в связи с эпидемиологической ситуацией. Все, что нужно – это предупредить за один календарный день. Но! Здесь очень важно: размер оплаты труда не должен быть уменьшен. Также работодатель сможет временно переводить сотрудника в другую организацию, но не более чем на 3 месяца.

Кроме того, определились, как быть с родителями, чьи дети стали контактами первого или второго уровней. Если ребенку не исполнилось 10 лет, маме или папе будет выдаваться больничный.

Доставка лекарств, увольнение работников, арендные каникулы. Рассказываем про новый указ понятно-19

Достаточно давно об этом шла речь, но вот решение принято: аптеки смогут заниматься доставкой лекарств. Но только тех, которые отпускаются без рецепта. Антисептиков должно стать больше, а цена на них снизиться – до конца 2020 года отменены квоты на их производство.

Доставка лекарств, увольнение работников, арендные каникулы. Рассказываем про новый указ понятно-22

И, наконец, контрольные меры. Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Госстандарту и Минздраву разрешили назначать внеплановые проверки ИП и юрлиц. Также могут быть проверены компании и индивидуальные предприниматели, которые занимаются торговлей и общепитом, даже если не прошло двух лет после их госрегистрации. До этого такой возможности у контролирующих органов не было. Ну и работа магазинов, ресторанов, кафе может быть приостановлена, если нарушения будут выявлены.

Доставка лекарств, увольнение работников, арендные каникулы. Рассказываем про новый указ понятно-25

Конечно, это не весь список принятых мер, которые призваны минимизировать влияние на нашу экономику мировой эпидемиологической ситуации. В документе собраны предложения многих министерств и ведомств. На своде, скажем так, было Министерство экономики.

И мы попросили заместителя министра Дмитрия Матусевича ответить на несколько вопросов. Подробнее здесь.

# Экономика # Экономика # Юлия Огнева # Александр Лукашенко # Фотофакт

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