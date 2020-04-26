Доставка лекарств, увольнение работников, арендные каникулы. Рассказываем про новый указ понятно

Новости Беларуси. Приняты меры по поддержке экономики. Президент подписал указ в пятницу, 24 апреля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А накануне во Дворце Независимости состоялось большое совещание. Высшие должностные лица, губернаторы и помощники Президента – все они собрались, чтобы, по словам главы государства, всесторонне обсудить устойчивую работу экономики и социальной сферы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Жизнь показала буквально через месяц-полтора, что мы оказались правы. Сейчас все говорят больше уже об экономике, о том, как будем жить дальше, о том, что 350 миллионов (то ли еще будет) людей будут в мире голодать. А я ведь полтора месяца тому назад ребром поставил вопрос. Сегодня уже никто не критикует за это. Сегодня все спохватились, что надо экономику поднимать (подробнее здесь). Белорусская экономика работала и продолжает это делать. Да, произошло снижение темпа роста ВВП – в январе-марте не дотянули до 100 %. Но многие отрасли показывают плюс: те же строительство, деревообработка, фармацевтика. Правда, есть и те виды деятельности, которые просели по объективным причинам. На их поддержку и направлен подписанный в пятницу указ.

Юлия Огнева, СТВ:

Итак, давайте подробнее. Ниже список отраслей, которые наиболее сильно пострадали от пандемии коронавируса. Как видите, в основном речь о сфере услуг. Здесь и торговля, и общепит, и туризм, и развлечения, и аренда. Есть и производители, например, легкая промышленность. Социальная сфера – образование, здравоохранение.

Теперь, собственно, о мерах. Оценить их значимость по отдельности достаточно сложно – речь скорее о комплексном эффекте. Но все же есть послабления, особо значимые для бизнеса. Так, компаниям могут быть предоставлены налоговые каникулы с 1 апреля по 30 сентября. Предоставлять их или нет, будут решать местные власти. На это, кстати, особое внимание обратил глава государства на совещании в четверг, 23 апреля.

Александр Лукашенко:

Если мы будем денежные средства какие-то выделять стране для экономики – эти денежные средства делить будут губернаторы, они этого захотели. Они этого потребовали. Они говорят: мы сами разберемся, или магазин поддерживать, или химволокно, или какое-то ковровое предприятие. Они правы, им виднее там, если мы будем эти средства кому-то выделять. Мы не должны из Минска чайной ложкой или столовой делить эти деньги, кому что достанется (подробнее здесь). Помимо налоговых каникул, вводятся каникулы арендные, а также мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы. Частным арендодателям рекомендуется предоставлять отсрочку, а также уменьшать размер арендной платы. ИП смогут перейти на иные режимы налогообложения и перерасчета единого налога, если временно не работают.

Также есть новшества для работников и нанимателей. Последние получили право изменять условия труда работника в связи с эпидемиологической ситуацией. Все, что нужно – это предупредить за один календарный день. Но! Здесь очень важно: размер оплаты труда не должен быть уменьшен. Также работодатель сможет временно переводить сотрудника в другую организацию, но не более чем на 3 месяца. Кроме того, определились, как быть с родителями, чьи дети стали контактами первого или второго уровней. Если ребенку не исполнилось 10 лет, маме или папе будет выдаваться больничный.

Достаточно давно об этом шла речь, но вот решение принято: аптеки смогут заниматься доставкой лекарств. Но только тех, которые отпускаются без рецепта. Антисептиков должно стать больше, а цена на них снизиться – до конца 2020 года отменены квоты на их производство.

И, наконец, контрольные меры. Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Госстандарту и Минздраву разрешили назначать внеплановые проверки ИП и юрлиц. Также могут быть проверены компании и индивидуальные предприниматели, которые занимаются торговлей и общепитом, даже если не прошло двух лет после их госрегистрации. До этого такой возможности у контролирующих органов не было. Ну и работа магазинов, ресторанов, кафе может быть приостановлена, если нарушения будут выявлены.