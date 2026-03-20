Новости по тегу #Белларусь-Казахстан

О перспективах и актуальных вопросах развития молочной отрасли 20 марта говорили на отраслевом форуме в Минске.
Об этом заявил Президент Беларуси на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана.
В Астане идут предметные переговоры по развитию белорусско-казахстанских отношений.
«В фокусе правительства, конечно, все направления нашей экспортной деятельности, но, наверное, ближайшая перспектива – это Казахстан и Узбекистан. Две очень крупные экономики, наши давние партнеры», – отметил премьер-министр Беларуси.
По трагическому стечению обстоятельств он оказался один вдалеке от Родины. Малыш жил с мамой в Алматы. Но в мае 2025 года он стал сиротой.
Глава правительства Беларуси выразил удовлетворение достигнутым уровнем двусторонних торгово-экономических отношений, но отметил, что всегда есть к чему стремиться.
В настоящий момент между республиками действует 30 соглашений на уровне областей, районов и городов. В работе еще несколько.
Президенты Казахстана и Беларуси поддерживают связь и регулярно встречаются на различных международных площадках. Наши страны плодотворно работают в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах.
С этим государством активно восстанавливаются гуманитарные связи. В наших учреждениях образования обучается порядка 4 тысяч гостей. А вот торгово-экономические показатели необходимо подтягивать.
Она впервые принимается на пять лет. Ранее документ подписывали только на два года.
На повестке дня – перспективы развития торгово-экономической сферы, а также реализация совместных проектов. Беларусь и Казахстан связывают прочные дружеские отношения.
На Востоке заинтересованы в нашем опыте по переработке молока, селекции семян и подготовке кадров для сельского хозяйства. В основе крепких отношений должны стать деловые контакты между регионами.
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