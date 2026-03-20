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Новости по тегу #Белларусь-Казахстан

Производство молока в Беларуси планируют увеличить до 11,5 млн тонн к 2035 году
20 марта 2026 13:47

Производство молока в Беларуси планируют увеличить до 11,5 млн тонн к 2035 году

Лукашенко: Беларусь будет очень надежным партнером для Казахстана
17 марта 2026 10:35

Лукашенко: Беларусь будет очень надежным партнером для Казахстана

Белорусская делегация посетила Центр поддержки цифрового правительства Казахстана
04 ноября 2025 16:38

Белорусская делегация посетила Центр поддержки цифрового правительства Казахстана

Турчин рассказал, с какими странами нужно подтягивать экономические отношения
15 октября 2025 16:55

Турчин рассказал, с какими странами нужно подтягивать экономические отношения

3-летнего белоруса хотели похитить в Алматы – история возвращения мальчика на Родину
24 июля 2025 17:29

3-летнего белоруса хотели похитить в Алматы – история возвращения мальчика на Родину

Турчин на встрече с премьер-министром Казахстана обсудил вопрос промышленной кооперации
04 июня 2025 16:53

Турчин на встрече с премьер-министром Казахстана обсудил вопрос промышленной кооперации

В Совете Республики обсудили развитие сотрудничества Беларуси и Казахстана в формате регионального взаимодействия
27 февраля 2025 14:01

В Совете Республики обсудили развитие сотрудничества Беларуси и Казахстана в формате регионального взаимодействия

В Казахстане запустили сборочные производства белорусской техники
21 декабря 2024 10:43

В Казахстане запустили сборочные производства белорусской техники

Станислав Чепурной назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Туркменистане
02 декабря 2024 11:06

Станислав Чепурной назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Туркменистане

Беларусь и Казахстан подписали дорожную карту по развитию торгово-экономического сотрудничества
14 ноября 2024 17:05

Беларусь и Казахстан подписали дорожную карту по развитию торгово-экономического сотрудничества

Головченко: товарооборот между Беларусью и Казахстаном превысил 1 млрд долларов
14 ноября 2024 11:07

Головченко: товарооборот между Беларусью и Казахстаном превысил 1 млрд долларов

Парламентарии Беларуси и Казахстана намерены активизировать взаимодействие
06 ноября 2024 18:42

Парламентарии Беларуси и Казахстана намерены активизировать взаимодействие