Турчин о модернизации компанией Emaar Properties одного из отелей Минска: Готовы построить гостиницу современного уровня

Конкретные проекты стороны обсуждали за закрытыми дверями. Известно, что они касались самых разных направлений. Кроме того, продолжится сотрудничество в строительной сфере. Компания Emaar Properties в ближайшее время займется модернизацией одного из отелей в Минске.

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Они готовы очень оперативно взять какое-то старое здание гостиницы и быстренько его, в течение шести месяцев модернизировать и построить там гостиницу современного уровня. Этот тот проект, который буквально в течение полугода будет реализован.

Отметим, что компания Emaar Properties работает на рынке более чем 35 стран мира. Один из наиболее крупных и узнаваемых проектов в строительстве – самое высокое в мире здание «Бурдж Халифа» в Дубае.