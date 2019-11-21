«Очень надеемся, что будет создано такое предприятие». Посол Молдовы о создании белорусско-молдавского СП по сборке лифтов

Стороны уже ведут переговоры. В частности, речь об этом шла накануне на предприятии «Могилёвлифтмаш». Его посетил посол Молдовы Виктор Сорочан.

Новости Беларуси. Беларусь и Молдова обсуждают возможность создания совместной площадки по сборке лифтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этой стране действительно есть ощутимый запрос по замене подъемного оборудования. Как отметил посол, только в Кишиневе изношено более 90 % лифтов. Кроме внутреннего рынка, партнеры могут предложить выход на европейский. Румыния и Болгария уже проявили интерес.

Виктор Сорочан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдовы в Беларуси:

Мы очень надеемся, что будет создано такое предприятие, которое позволит нам заменить весь парк. Доверие есть, потому что мы знаем о качестве продукции. Это первое.

И второе, это связи, которые есть между нашими странами: Логистика очень простая – не нужно ездить за тридевять земель.