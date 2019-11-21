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«Очень надеемся, что будет создано такое предприятие». Посол Молдовы о создании белорусско-молдавского СП по сборке лифтов

21 ноября 2019 08:26
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Новости Беларуси. Беларусь и Молдова обсуждают возможность создания совместной площадки по сборке лифтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны уже ведут переговоры. В частности, речь об этом шла накануне на предприятии «Могилёвлифтмаш». Его посетил посол Молдовы Виктор Сорочан.

«Очень надеемся, что будет создано такое предприятие». Посол Молдовы о создании белорусско-молдавского СП по сборке лифтов-1

В этой стране действительно есть ощутимый запрос по замене подъемного оборудования. Как отметил посол, только в Кишиневе изношено более 90 % лифтов. Кроме внутреннего рынка, партнеры могут предложить выход на европейский. Румыния и Болгария уже проявили интерес.

«Очень надеемся, что будет создано такое предприятие». Посол Молдовы о создании белорусско-молдавского СП по сборке лифтов-4

Виктор Сорочан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдовы в Беларуси:
Мы очень надеемся, что будет создано такое предприятие, которое позволит нам заменить весь парк. Доверие есть, потому что мы знаем о качестве продукции. Это первое.

И второе, это связи, которые есть между нашими странами: Логистика очень простая – не нужно ездить за тридевять земель.

«Очень надеемся, что будет создано такое предприятие». Посол Молдовы о создании белорусско-молдавского СП по сборке лифтов-7

«Очень надеемся, что будет создано такое предприятие». Посол Молдовы о создании белорусско-молдавского СП по сборке лифтов-9

Могилевскую область с Молдовой связывают долгие годы сотрудничества. Предприятия региона поставляют туда продукты питания, сельхозтехнику, строительные материалы. В свою очередь молдавский посол предложил открыть в областном центре специализированный магазин молдавских вин и коньяков.

# Беларусь-Молдова # Экономика # Виктор Сорочан # Фотофакт

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