Тренажёростроение и цифровые технологии. Минэнерго и «Росатом» подписали соглашение о стратегическом партнёрстве
Новости Беларуси. Беларусь и Россия реализуют совместные проекты в тренажеростроении и цифровых технологиях. 19 апреля в Минске Минэнерго и «Росатом» подписали соглашение о стратегическом партнерстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стороны оценили это как очередной шаг к укреплению технологического суверенитета наших стран.
Совместный документ откроет новые возможности для моделирования и проектирования комплектующих энергооборудования.
В дальнейшем пройдут и виртуальные испытания c использованием современных цифровых решений. Тренажеры позволят специалистам детально отработать навыки на энергетическом оборудовании. При обучении будут смоделированы режимы аварийной ситуации. Это поможет подготовить работников к внештатным ситуациям.
Сергей Крамаренко, директор предприятия по ремонту, наладке и вводу в эксплуатацию энергетического оборудования:
Услуга достаточно востребована. Только за последнее время мы разработали такие тренажеры для Новополоцкой ТЭЦ, Витебской ТЭЦ. Сейчас на очереди разработка этой задачи для Лукомльской ГРЭС. Также впереди есть рынок этих работ в Республике Беларусь – это станции. Я думаю, что объединив усилия с нашими коллегами, мы сможем создавать современный востребованный продукт.
Павел Дрозд, генеральный директор «Белэнерго»:
Дальнейшая работа – это создание на базе цифры так называемого цифрового двойника. Это тренажер для нашего персонала. Для чего это нам необходимо в первую очередь? Сегодня для обучения нашего персонала, чтобы он в любой обстановке, как в нормальной работе оборудования, так и в аварийных ситуациях, умел быстро, правильно оценить свои действия.
На первом этапе сотрудничества тренажеры поступят на 12 белорусских тепловых станций. К слову, партнерству с российской госкорпорацией уже не первый год. В учебном центре БелАЭС успешно эксплуатируется полномасштабный тренажер для подготовки персонала – точная копия пульта управления энергоблока атомной станции.
Алексей Ковалевич, управляющий директор инженерно-технического центра:
Мы полностью импортонезависимы, все наши математические модели (программное обеспечение) собственные, собственного производства. Разработчики всех моделей находятся у нас в компании. Мы постоянно дорабатываем наши модели, усовершенствуем и так далее.
Соглашения с российскими партнерами были заключены на форуме ТИБО-2023. Завтра, 20 апреля, в его рамках состоятся заседания Евразийского цифрового форума и форума «Цифровая экономика», а также Белорусский ИКТ саммит.
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