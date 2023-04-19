Развитие межрегиональных связей. В Орше проходит экономический форум с участием гостей из городов-побратимов

Новости Беларуси. Уникальная платформа для укрепления и развития межрегиональных связей с дружественными странами. В Орше в 11-й раз деловые партнеры собрались на Международный экономический форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2023 году представлены около 40 компаний, работающих в промышленности и сельском хозяйстве.

Форум – площадка для укрепления и наращивания связей не только в экономике, но и социальной сфере. Участие в нем принимают гости из городов-побратимов Орши. Таких у райцентра 14 в России и пять в Китае. На протяжении нескольких дней деловые круги обсудят дорожную карту сотрудничества. По итогам форума планируется подписание соглашений о взаимодействии.

Галина Свитина, начальник управления экономики Оршанского райисполкома:

Наши предприятия уже трижды в этом году посетили города-побратимы нашего Оршанского района. И количество договоров, подписанных нашими предприятиями, исчисляется десятками. Поэтому я думаю, что это эффективная работа, когда дружба администраций районов позволяет наладить экономические связи между субъектами хозяйствования.