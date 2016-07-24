Тракторный завод и молочный холдинг: какие проекты планируют Беларусь и Китай?

Новости Беларуси. Новые крупные проекты намечаются между Беларусью и Китаем. На неделе в Минск приезжали представители китайской корпорации «СИТИК Групп». На встрече с президентом Александром Лукашенко обсудили детали.

В Беларуси компания из Китая уже построила три цементных завода.

Сейчас занимается созданием производства легковых авто и модернизацией Оршанского льнокомбината.

А осенью должен состояться визит Александра Лукашенко в Китай. Наверняка, в его ходе появятся новые белорусско-китайские проекты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Закладка капсулы на месте будущего белорусско-китайского делового центра. 140 тысяч квадратных метров. 25-этажная гостиница, несколько офисных зданий, банк, конференц-зал на 500 мест, двухэтажный ресторан и спортивный комплекс с бассейном, тренажерами и СПА. Это – 120 миллионов долларов прямых китайских инвестиций. Построить планируют за два года. Один из новых белорусско-китайских проектов. А сейчас мы на предприятии нашего производителя спецтехники. «Амкодор» запускает сразу несколько совместных с китайской корпорацией проектов.

Игорь Каюда, директор по инновациям и инвестиционным проектам холдинга «Амкодор»:

Будут созданы три крупных проекта. Первый - завод по производству погрузчиков и энергонасыщенных мощных тракторов в посёлке Колодищи. То есть, наш завод будет вынесен туда. Второй проект –строительство тракторного завода в Новополоцке по широкой линейке тракторов, соответствующих мировому уровню.

Третьим проектом станет совместный холдинг в Могилевской области. Крупнейший и очень современный. Холдинг займется переработкой молока и скотоводством.

Игорь Каюда, директор по инновациям и инвестиционным проектам холдинга «Амкодор»:

Ориентированы полностью на мировые рынки. В этих проектах решаем параллельно две задачи. Первая – это совместное производство, создаём продукцию с максимально добавленной стоимостью и решаем вопросы сбыта. Рынок Азии, мировые рынки, где уже существует товаропроводящая сеть наших китайских партнёров. Естественно, мы делали упор на это.

Найти рынки, прежде чем производить продукцию.

А сама продукция должна быть с высокой добавленной стоимостью. Главное требование президента к любым новым предприятиям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваша компания является одной из крупнейших в мире. И мне доставляет большое удовольствие сотрудничество с такой компанией, как ваша. Вы знаете о стратегическом характере взаимоотношений Китайской Народной Республики и Беларуси. И работа вашей компании в Беларуси органично вплетается в ткань этих отношений.

В ближайшее время (скорее всего, в сентябре) мы проведём переговоры на высшем уровне в Пекине, с моим коллегой Си Цзиньпином. У нас есть обширная повестка дня, много вопросов, которые мы должны согласовать и решить.

Я не скрою, что мы очень рассчитываем, что к этому времени в переговорах с вашей компанией наши министерства, ведомства, наши предприятия, холдинги, найдут не только темы для переговоров, но и подготовят проекты серьёзных документов по реализации серьёзных проектов в двух странах. Прежде всего – в Беларуси.

Крупнейшая промышленная торгово-инвестиционная китайская госкорпорация «СИТИК Групп». Это, по сути, министерство иностранных инвестиций. В настоящее время реализует проекты на сумму 40 миллиардов долларов США. В Беларуси уже есть опыт работы: три цементных завода, БелДЖИ, Оршанский льнокомбинат.

Ван Цзюн, глава корпорации «CITIC Group» (Китай):

«CITIC Group» – мировая инвестиционная компания. И мы видим хорошие возможности у бизнеса в Беларуси.

Ваше преимущество – это государственная поддержка, высокий уровень персонала и себестоимость производства

В ходе нынешнего визита главы корпорации в Беларусь подписан ряд новых соглашений. В том числе, о создании общего инвестиционного фонда со стартовым капиталом 50 млн. долларов. Восточные компании с большими амбициями видят здесь большие перспективы. В том числе, третий в мире по величине производитель девайсов.

Фан Джиньонг, директор по продажам терминального оборудования: Очень важная страна для нас. Нам кажется, что здесь, в Беларуси бизнес-сфера очень хорошая, полезно для нашего бизнеса. Мы сейчас занимаем третье место в мире, хотим стать «намбер ван» в мире и, в том числе, в Беларуси

А вот еще одна крупная китайская компания. В стадии реализации два белорусских проекта. В стадии подготовки — еще один. Логистический центр в «Великом камне», студенческое общежитие. Мы как раз на этом объекте. Здесь смогут жить больше тысячи студентов. И городская поликлиника.

Янь Цзифа, руководитель проектов по Республике китайской корпорации по железнодорожному строительству:

Почему мы выбрали именно Беларусь? Потому что сейчас руководители двух государств имеют очень хорошие и близкие отношения. И также дружат народы двух государств. В перспективе будет реализоваться социальное жильё. Также намерены участвовать в тендерах данного объекта

Для Китая Беларусь – важный стратегический партнер в центре Европы.

Логистический интерес на стыке восточных и западных рынков. Китайская экономика сегодня, по сути, – архитектор экономики мировой. Самые современные технологии и инвестиции. Для Беларуси Китай - большой и сильный партнер.

Сергей Войтеховский, начальник главного управления инвестиций Министерства экономики Республики Беларусь:

По итогам 2015 года Китай стал одним из основных торговых партнёров нашей страны. Занимает 3-е место. А также – одним из основных партнёров в кредитно-инвестиционной сфере. Так, например, за 2011-2015 годы из Китая поступило иностранных инвестиций на сумму более 1 миллиарда долларов. Причём, динамика очень хорошая: если сравнивать 2015 с 2011 годом – это в 2,7 раза выше

Прямые инвестиции выросли за этот период в 4 раза.

Сергей Войтеховский, начальник главного управления инвестиций Министерства экономики Республики Беларусь:

Сегодня нужно расценивать Китай, как основного донора, с которого можно получить как технологии, так и финансовые ресурсы. И поэтому, перспективы сотрудничества – они очень большие.

Уже не первый год товарооборот между странами превышает 3 миллиарда долларов.

Впрочем, важны даже не эти цифры. Куда важнее – прочность фундамента белорусско-китайских отношений. Ведь это основа будущих совместных проектов. Благо, бизнес-интерес постоянно подпитывается встречами на самом высоком уровне. Главы государств визитами обменялись в прошлом году, провели переговоры в Узбекистане в июне этого, а на сентябрь намечена поездка Александра Лукашенко в КНР. Наверняка, этот визит станет очередным импульсом для двустороннего сотрудничества.