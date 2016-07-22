Новости экономики за 22.07.2016

Новости Беларуси. Появился новый вирус, который ворует деньги с банковских карт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты по информационной безопасности выяснили, что он был активирован в марте этого года.

ЧЕЙ СЧЕТ?

Дело в том, что программа блокирует исходящие звонки на номера банковской службы поддержки. Поэтому обнаружить ее довольно сложно. Вирус маскируется под привычный банковский клиент и постепенно собирает необходимые для кражи данные. Злоумышленники уже обанкротили несколько тысяч пользователей из России и Южной Кореи. Специалисты рекомендуют почаще обновлять антивирусные программы и делать резервные копии данных.

БОЛЬШИЕ ЦЕЛИ

Проект белорусских программистов для прогнозирования землетрясений заинтересовал Японию. Финансовую сторону перспективной сделки пока не огласили, но она явно станет очередным шагом к рекордной цифре. В 2016 объем экспорта услуг Парка высоких технологий может взять планку в 1 миллиард долларов. Уже сейчас на каждого жителя Беларуси IТ-шники зарабатывают 74 доллара в год. А четыре компании из числа резидентов ПВТ вошли в перечень ста самых крупных в мире.

СТРОИМ ЗАНОВО

Страховщики уже выплатили жертвам урагана 625 тысяч рублей. Возмещение получили 1,5 тысячи человек. Всего к этому дню было подано 4 тысячи заявок. Напомню, чтобы получить компенсацию, нужно обратиться к страховщику с заявлением. Специалист выедет на место, опишет повреждения и составит акт осмотра. Компенсация выплачивается в зависимости от ущерба. Средняя выплата сейчас составляет 700 рублей.

ЗАКРЫТО

Одним бизнесом меньше. Последний в мире производитель видеокассет закрывает производство. Завод японской компании окончательно прекратит работу в конце июля. Руководство объясняет решение затруднениями при поиске комплектующих. Вообще, в прошлом году было продано лишь 750 тысяч видеокассет. Революционные для 50-ых годов технологии сегодня уже не востребованы.

На валютно-фондовой бирже сегодня состоялись очередные торги. Доллар вырос на 7 пунктов, евро тоже подорожал, но более значительно. Российский рубль стал дешевле на 2,5 копейки.