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Портрет безработного в Минске: 41-летний мужчина со средним образованием

22 июля 2016 19:29
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Новости Беларуси. Столичная служба занятости составила портрет среднестатистического безработного.

Это мужчина в возрасте 41-го года со средним или профессионально-техническим образованием.

Женщин среди безработных гораздо меньше.

Такая тенденция прослеживается с 2012 года. Раньше домохозяек было гораздо больше, чем неработающих мужчин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уровень безработицы в Минске – самый низкий по стране.

Так, с начала года на дополнительно введенные рабочие места было принято больше 4 тысяч работников. Горожан трудоустраивали в сфере информации и связи, строительства, торговли, услуг по ремонту.

# Экономика # Работа в Беларуси

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