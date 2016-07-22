Портрет безработного в Минске: 41-летний мужчина со средним образованием

Новости Беларуси. Столичная служба занятости составила портрет среднестатистического безработного.
Это мужчина в возрасте 41-го года со средним или профессионально-техническим образованием.
Женщин среди безработных гораздо меньше.
Такая тенденция прослеживается с 2012 года. Раньше домохозяек было гораздо больше, чем неработающих мужчин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Уровень безработицы в Минске – самый низкий по стране.
Так, с начала года на дополнительно введенные рабочие места было принято больше 4 тысяч работников. Горожан трудоустраивали в сфере информации и связи, строительства, торговли, услуг по ремонту.