«Хлеб убирать нужно с хорошим настроением»: первый комбайнер-тысячник из Гомельской области

Новости Беларуси. Тема важная – уборочная кампания. Здесь лидирующую позицию сохраняет Гомельская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В юго-восточном регионе уже убран каждый третий гектар зерновых. Здесь же работают и экипажи-лидеры страды.

Тысячу тонн зерна на комбайне отечественного производства уже намолотили Леонид Кравченко и Евгений Суденко в Хойникском районе.

Хоть эти вынужденные часы простоя – первая минута отдыха за последние 3 недели, новости от главного агронома воспринимаются без особого энтузиазма. Комбайны в поле – значит нужно работать.

Леонид Кравченко и Евгений Суденко в лидерах жатвы. Тысяча тонн зерна уже в их копилке. Если бы не вчерашний ливень, могло бы быть и больше. Пока сохнет поле, комбайнеры лишний раз перепроверяют узлы своей машины.

Леонид Кравченко говорит, уже сросся с этим комбайном. Белорусский GS-12 действительно пользуется особенной любовью у хлеборобов и его всё чаще называют «народным комбайном».

Леонид Кравченко, комбайнер:

Хлеб убираешь, нужно, чтобы было настроение всегда весёлое. Можно и больше убрать, не только тысячу тонн

На своей двенадцатке Леонид Николаевич пять сезонов кряду намолачивает свыше 1 000 тонн зерна. В этом году сделал это первым в стране.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства Республики Беларусь:

На сегодняшний день в нашей стране убрано немногим более 9%, намолочено 660 тысяч тонн зерна при урожайности 32,5 центнера с гектара. На 4, 5 центнера выше уровня прошлого года. В этом году хлеборобы республики сформировали достаточно неплохой урожай. Зерна хватит. Хватит хлеба, чтобы обеспечить продовольственную безопасность в нашем государстве

На белорусских полях в пик уборочной будет работать ни много ни мало 10 тысяч комбайнов. Целый зерноуборочный флот. И каждые 8 из 10 машин в этой армаде отечественного производства.