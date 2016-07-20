Александр Лукашенко обсудил с главой китайской корпорации «CITIC Group» вопросы реализации совместных бизнес-проектов

Новости Беларуси. Беларусь и Китай обсуждают возможность реализации новых крупных бизнес-проектов. О взаимных интересах 20 июля говорили во Дворце Независимости во время встречи Президента с руководителем одной из крупнейших китайских корпораций «CITIC Group».

Успешный опыт сотрудничества у сторон уже есть. Прежде всего, это строительство трёх цементных заводов и модернизация «Оршанского льнокомбината». Сейчас создаётся предприятие по производству легковых автомобилей, а также первый совместный инвестиционный фонд. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ продолжит.

И политика, и дружба, и прочный экономический фундамент. Беларусь и Китай: насколько далеки друг от друга границы двух государств, настолько безграничным кажется потенциал взаимного интереса. Интереса приумноженного личным вниманием глав государств. Ван Цзюн, руководитель китайской корпорации «CITIC Group», на встречу с Александром Лукашенко прибывает с новыми проектами, конкретными цифрами и сроками реализации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я знаю, сколько много мы вместе сделали здесь, в Беларуси. Ваша компания является одной из крупнейших в мире. И мне доставляет большое удовольствие сотрудничество с такой компанией, как ваша. Вы знаете о стратегическом характере взаимоотношений Китайской Народной Республики и Беларуси. И работа вашей компании в Беларуси органично вплетается в ткань этих отношений.

В ближайшее время (скорее всего, в сентябре) мы проведём переговоры на высшем уровне в Пекине, с моим коллегой Си Цзиньпином. У нас есть обширная повестка дня, много вопросов, которые мы должны согласовать и решить.

Я не скрою, что мы очень рассчитываем, что к этому времени в переговорах с вашей компанией наши министерства, ведомства, наши предприятия, холдинги, найдут не только темы для переговоров, но и подготовят проекты серьёзных документов по реализации серьёзных проектов в двух странах. Прежде всего – в Беларуси.

Именно так, на плодотворной бизнес-основе, стратегическое партнерство двух стран обрастает прочными корнями. «CITIC Group» – это не просто китайская корпорация, это бизнес-гигант мирового масштаба.

Справка:

«CITIC Group» – крупнейшая промышленная торгово-инвестиционная китайская госкорпорация. Создана в 1979 году. В состав корпорации входит 44 дочерних компаний и банков. В корпорации работает 160 тысяч сотрудников. Начиная с 2009 года, 7 лет подряд корпорация входила в рейтинг «500 крупнейших компаний мира», в 2015-м заняла 186-е место. Выручка компании превысила 55 млрд долларов.

Красноречив и тот беспрецедентный факт, что в 1993 году глава корпорации Жун Ижэнь становится заместителем председателя КНР.

Визитная карточка компании, кстати, хорошо знакома спортивным болельщикам по трансляциям олимпийского Пекина. Это национальный стадион «Птичье гнездо». Нынешний руководитель компании Ван Цзюн, как будто бы в противовес мировой известности своего бизнес-проекта, популярности в масс-медиа избегает. Говорят, интервью, с главой корпорации – большая редкость, но белорусским журналистам китайский бизнесмен с удовольствием рассказывает об общих планах.

Ван Цзюн, глава корпорации «CITIC Group» (Китай):

«CITIC Group» – мировая инвестиционная компания. И мы видим большие возможности у бизнеса в Беларуси. Ваше преимущество – это государственная поддержка, высокий уровень персонала и себестоимость производства.

А еще белорусская производственная база. Это хорошая возможность для выхода на западные рынки. В настоящее время компания реализует проекты в Китае и за рубежом на общую сумму 40 млрд долларов.

В послужном списке уже есть и белорусские. Строительство автомобильного завода БелДжи (обещают завершить к концу этого года), модернизация Оршанского льнокомбината (выполнят до конца июня следующего года).

А это один из белорусских цементных заводов. Тоже совместный проект с китайской корпорацией.

Владимир Корчевский, генеральный директор цементного завода:

Участие было очень серьезное, потому что они дали и деньги, и людей. И, непосредственно, строили здесь, проектирование и оборудование – их.

Предприятие загружено практически на 100%. Складские запасы минимальные. 40% всего произведенного цемента отгружается на экспорт – в Россию.

Нынешний визит в Беларусь – новая страница сотрудничества. В Колодищах появится совместный завод по производству погрузчиков и энергонасыщенных тракторов. Собирать тракторы планируют и в Новополоцке. Подписан меморандум о создании сельскохозяйственного холдинга.

Еще одна форма белорусско-китайского сотрудничества – создание в нашей стране первого межгосударственного инвестиционного фонда.

Главное требование белорусского лидера – продукция с высокой добавленной стоимостью, высокотехнологичная и недорогая. И прежде чем наладить производство, нужно найти рынки.

Новые формы сотрудничества, наверняка, обсудят и входе ближайшего визита Александра Лукашенко в КНР. Встречи двух лидеров уже стали доброй традицией. Май 2015-го: председателя КНР Си Цзиньпина Александр Лукашенко принимает во Дворце Независимости. Главы государств договариваются о китайских кредитах для белорусского бизнеса. Несколько месяцев спустя – ответный визит. Середина 2016-го: оба лидера приезжают на саммит ШОС в Узбекистан. В плотном рабочем графике находят время на встречу. Тот самый интерес глав государств, который позволяет нарастить и экономические показатели.

Товарооборот Беларуси и Китая уже превысил 3 миллиарда долларов. По итогам 2015-го года он составил 3 млрд 300 миллионов. И это почти 103% по отношению к 2014-му году.

А за два с небольшим десятка лет товарооборот между странами вырос, по сути, в 100 раз. Впрочем, и на этом страны не намерены останавливаться.